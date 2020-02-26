60 مليون ريال جوائز أول دورة للألعاب السعودية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

أعلن وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي خلال مؤتمر صحفي أمس بالرياض إطلاق النسخة الأولى من دورة الألعاب السعودية بالرياض في الفترة من 24 مارس المقبل إلى الأول من أبريل، كأكبر حدث رياضي في تاريخ المملكة تحت شعار«بيننا أبطال».

ويصل مجموع جوائز الألعاب لأصحاب المراكز الثلاثة الأولى الحاصلين على الميدالية الذهبية والفضية والبرونزية في كل الألعاب التي تزيد على 40 لعبة، نحو 60 مليون ريال.

وقال وزير الرياضة إن الدورة ستجمع أكثر من 6 آلاف رياضي من 13 منطقة مختلقة للمشاركة في الدورة، مؤكدا أن تراجع النتائج السعودية رياضيا دفع الوزارة لخطوات جديدة لنشر القيم الرياضة على مستوى السعودية.

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وأكد وزير الرياضة أن كل هذا لم يكن ليتحقق بأفضل صورة لولا الرعاية والاهتمام والدعم المتواصل من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وأضاف «يوم جديد نسعد فيه على أرض هذه البلاد الطيبة بحدث رياضي يضاف إلى سلسلة الأحداث التي نظمتها أو استقبلتها المملكة في تاريخها شكل عام وفي الأعوام الثلاثة الأخيرة بصورة خاصة».

جوائز الدورة

مليون ريال لكل فائز بميدالية ذهبية

300 ألف ريال لكل فائز بميدالية فضية

100 ألف ريال لكل فائز بميدالية برونزية

ملامح من الحدث

6000 رياضي يشاركون في الدورة

5000 متطوع

3000 مسؤول فني وإداري

48 مرفقا رياضيا تحتضن المنافسات

40 رياضة جماعية وفردية

35 اتحادا رياضيا

13مشاركة من مناطق المملكة

مواقع تحتضن الألعاب