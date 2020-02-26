60 مليون ريال جوائز أول دورة للألعاب السعودية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة
أعلن وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي خلال مؤتمر صحفي أمس بالرياض إطلاق النسخة الأولى من دورة الألعاب السعودية بالرياض في الفترة من 24 مارس المقبل إلى الأول من أبريل، كأكبر حدث رياضي في تاريخ المملكة تحت شعار«بيننا أبطال».
ويصل مجموع جوائز الألعاب لأصحاب المراكز الثلاثة الأولى الحاصلين على الميدالية الذهبية والفضية والبرونزية في كل الألعاب التي تزيد على 40 لعبة، نحو 60 مليون ريال.
وقال وزير الرياضة إن الدورة ستجمع أكثر من 6 آلاف رياضي من 13 منطقة مختلقة للمشاركة في الدورة، مؤكدا أن تراجع النتائج السعودية رياضيا دفع الوزارة لخطوات جديدة لنشر القيم الرياضة على مستوى السعودية.
وأكد وزير الرياضة أن كل هذا لم يكن ليتحقق بأفضل صورة لولا الرعاية والاهتمام والدعم المتواصل من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
وأضاف «يوم جديد نسعد فيه على أرض هذه البلاد الطيبة بحدث رياضي يضاف إلى سلسلة الأحداث التي نظمتها أو استقبلتها المملكة في تاريخها شكل عام وفي الأعوام الثلاثة الأخيرة بصورة خاصة».
جوائز الدورة
- مليون ريال لكل فائز بميدالية ذهبية
- 300 ألف ريال لكل فائز بميدالية فضية
- 100 ألف ريال لكل فائز بميدالية برونزية
ملامح من الحدث
- 6000 رياضي يشاركون في الدورة
- 5000 متطوع
- 3000 مسؤول فني وإداري
- 48 مرفقا رياضيا تحتضن المنافسات
- 40 رياضة جماعية وفردية
- 35 اتحادا رياضيا
- 13مشاركة من مناطق المملكة
مواقع تحتضن الألعاب
- جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن
- جامعة الملك سعود
- جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
- مجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي
- استاد الأمير فيصل بن فهد
- مركز الملك عبدالله المالي
- الجنادرية
- الخالدية
- نادي الهلال
- نادي الشباب
- نادي النصر
- نادي الرياض
- ملاعب الرياض للجولف
- مركز تدريب الأمن العام
- نوفا
- مركز المرتجز للفروسية
- مركز الجوهرة السوداء للبلياردو
- سيرينا سيفيس
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