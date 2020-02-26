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مواجهات نارية بربع نهائي كأس العرب تحت 20 عاما

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

تبحث 8 منتخبات عن 4 بطاقات عندما تتواجه اليوم ضمن ربع نهائي بطولة كأس العرب لمنتخبات الشباب تحت 20 عاما لكرة القدم المقامة حاليا في 3 مدن سعودية.

ويأتي في مقدمة وأبرز وأقوى المباريات، لقاء الجارين تونس والجزائر على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، حيث يلتقيان عند الساعة الـ2:45 مساء.

وتأهل المنتخب التونسي للدور ربع النهائي بعد تصدره مجموعته بسبع نقاط من فوزين وتعادل، حيث ضمن التأهل بعد الجولة الثانية من دور المجموعات، بينما تأهل المنتخب الجزائري عن المجموعة الثالثة وحصل على المركز الثاني بست نقاط من فوزين وخسارة برفقة المنتخب المصري الذي حل أولا في دور المجموعات.

المغرب وليبيا

يلتقي على ملعب نادي الرياض بالرياض عند الساعة الـ2:45 مساء، منتخب المغرب بنظيره المنتخب الليبي.

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وتأهل المنتخب المغربي للدور ربع النهائي في صدارة المجموعة الثانية بتسع نقاط، بـ3 انتصارات في دور المجموعات، بينما تأهل المنتخب الليبي عن دور المجموعات وحصل على المركز الثاني بست نقاط من فوزين وخسارة من متصدر المجموعة الرابعة منتخب السنغال الذي حل أولا بسبع نقاط.

السنغال والبحرين

يواجه المنتخب البحريني نظيره السنغالي على ملعب نادي الرياض بالعاصمة الرياض عند الساعة الـ6:30 مساء.

وتأهل المنتخب السنغالي للدور ربع النهائي من فوزين وتعادل في صدارة المجموعة الرابعة بسبع نقاط، حيث تصدر مجموعته بعد فوزه في الجولة الثالثة من دور المجموعات على المنتخب الليبي بنتيجة 3-0، بينما تأهل المنتخب البحريني عن دور المجموعات وحصل على المركز الثاني بست نقاط من فوزين وخسارة برفقة المنتخب المغربي الذي حل أولا في ترتيب المجموعة الثانية بـ9 نقاط.

مصر بالعراق

يصطدم المنتخب المصري بنظيره العراقي على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام عند الساعة الـ6:30 مساء.

وتأهل المنتخب المصري للدور ربع النهائي من فوزين وتعادل في صدارة المجموعة الثالثة بسبع نقاط، حيث ضمن التأهل بعد فوزه في الجولة الثالثة من دور المجموعات على المنتخب الفلسطيني بنتيجة 4-2، بينما تأهل المنتخب العراقي عن دور المجموعات وحصل على المركز الثاني بأربع نقاط من فوز وتعادل وخسارة برفقة المنتخب التونسي الذي حل أولا في ترتيب المجموعة الأولى.