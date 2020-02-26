شكرا لقرائتكم خبر

هل يصمد الأهلي أمام الهداف دون دفاع؟

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نواف الجبني - الرياض

يخرج الأهلي لملاقاة النصر في أقوى مواجهات الجولة الـ20 لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، خاصة أن اللقاء يجمع بين صاحبي المركزين الثاني والثالث.

يملك النصر 41 نقطة في المركز الثاني بفارق 8 نقاط عن الأهلي، ولا يريد التفريط في الفارق النقطي بينه وبين المتصدر الهلال، لذلك سيرمي بكل أوراقه لخطف نقاط المباراة، رغم إدراكه أن هذه المواجهة قد تكون الفرصة الأخيرة للأهلي في الحفاظ على أمل المنافسة على اللقب، حيث إن الخسارة تبعده نهائيا عن المنافسة على اللقب، وقد تبعده أيضا عن الحصول على المركز الثالث في ظل تنافس 4 أندية أخرى عليه، وهي الوحدة والرائد والتعاون والفيصلي.

ويفتقد النصر لاعبه المؤثر، المغربي نورالدين أمرابط بسبب الإصابة، إلا أن المدير الفني روي فيتوريا لديه البدائل الناجحة، خاصة الثنائي يحيى الشهري وخالد الغنام، كما أن قوة عناصره الأجنبية المتمثلة في أحمد موسى وبيتروس وجوليانو وحمدالله، ستضع مدرب الأهلي الموقت، الوطني مازن بهكلي أمام مأزق كبير في ظل غياب 4 لاعبين في مركز متوسط الدفاع بداعي الإصابة، وهم محمد خبراني ومعتز هوساوي ومحمد آل فتيل وعبدالباسط هندي.

قبل المواجهة

آخر 10 مواجهات بينهما في الدوري شهدت تفوق النصر بفوزه 4 مرات مقابل 3 للأهلي وتعادلا 3 مرات.

النصر صاحب أقوى خط دفاع، حيث لم يتلق سوى 10 أهداف، وهجومه ثالث أقوى خط هجوم بعد الهلال والأهلي.

دفاع الأهلي ثالث أقوى خط دفاع، حيث اهتزت شباكه 22 مرة (أكثر من ضعف الأهداف التي استقبلها النصر).

يتفوق الأهلي على النصر هجوميا بفارق هدف، حيث سجل 33 هدفا مقابل 32 للنصر.

النصر أكثر استقرارا فنيا بوجود فيتوريا مقارنة بالأهلي الذي عانى من عدم استقرار كامل في تدريبه.

مباراة اليوم هي الثانية لمدرب الأهلي مازن بهكلي بعد الفوز على الاستقلال الإيراني بأبطال آسيا والخسارة من الفتح بالدوري.

يفتقد النصر أحد أهم مفاتيح اللعب لديه المتمثل في نورالدين أمرابط الذي تغيبه الإصابة.

مواجهة الفريقين في الدور الأول انتهت1-1.

يتفوق هداف النصر والدوري عبدالرزاق حمدالله على هداف الأهلي عمر السومة بفارق 5 أهداف.

المناسبة: كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

Advertisements

الملعب: الأمير فيصل بن فهد

الجولة: 20

التوقيت: 08:40 م

درجة الحرارة: 22

مدرب النصر: البرتغالي روي فيتوريا

مدرب الأهلي: الوطني مازن بهكلي