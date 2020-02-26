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التعاون يتطلع للثأر من الهلال

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عبدالعزيز الأسمري - الرياض

لن يكون الهلال ضيفا مرغوبا فيه عندما يحل في الـ6:40 مساء اليوم ضيفا على التعاون بملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة ضمن الجولة الـ20 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الفريقان قادمان من مباراتين صعبتين خاضاها في الجولة الماضية، فالتعاون تقاسم نقاط مباراته أمام الرائد في ديربي عاصف بمدينة بريدة، أما الهلال فقد انتزع 3 نقاط ثمينة بخطفه فوزا غاليا أمام الاتحاد في الكلاسيكو الذي جمعهما على أرض الأول بجامعة الملك سعود بالرياض.

ويدخل التعاون بقيادة مديره الفني، فيتور كامبيلوس اللقاء بمعنويات عالية إثر تحديات رئيس النادي محمد القاسم للهلال وتأكيده تجهيز لاعبي سكري القصيم للرد بقوة على خسارة الفريق من الهلال في الدور الأول 1-2.

ويقبع التعاون في المركز السادس برصيد 29 نقطة.

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أما الهلال بقيادة مديره الفني، الروماني رازفان لوشيسكو، فلن يفرط بسهولة في صدارته للدوري، بل سيسعى إلى تأمينها من خلال الوصول إلى النقطة 47 وتوسيع الفارق مع ملاحقه النصر صاحب المركز الثاني.

ويتسلح مدرب التعاون بورقة محمد السهلاوي الهداف المتخصص في شباك الهلال إبان تمثيله النصر، لكنه يفقد جهود المدافع ياسين برناوي.

في المقابل، يعتمد مدرب الهلال سياسة التدوير لتنويع مشاركات الفريق رغم أن التعاون أيضا يشارك إلى جانبه في دوري أبطال آسيا.

ويغيب عن الهلال اليوم كويلار وعبدالله عطيف وياسر الشهراني.

وسبق أن تقابل الفريقان 19مرة في الدوري، فاز الهلال في 13 مباراة وكسب التعاون اثنتين وتعادلا في 4 لقاءات.

أما آخر مواجهة جمعت الفريقين في بريدة فانتهت بالتعادل 2-2.