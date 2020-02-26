شكرا لقرائتكم 23 لاعبا بقائمة بيارميدز لمواجهة زاناكو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن الكرواتي أنتي تشاتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة لاعبيه التي تسافر لزامبيا لمواجهة زاناكو في كأس الكونفدرالية، حيث من المقرر أن تطير بعثة بيراميدز صباح غدًا الخميس إلى زامبيا مباشرة لخوض مواجهة زاناكو في ذهاب ربع نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، وهي المواجهة المقرر لها الأحد المقبل.

وتضم القائمة المختارة 23 لاعبا هم:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - المهدي سليمان - أحمد دعدور .

خط الدفاع: محمد حمدي - طارق طه - عبد الله بكري - علي جبر - رجب بكار - أحمد أيمن منصور - ولفريد كانون .

خط الوسط: عبد الله السعيد - نبيل عماد دونجا - محمد فتحي - إسلام عيسى - أحمد توفيق - إبراهيم حسن - عمر العيوني - محمود حمادة - إيريك تراوري - محمد فاروق - عبده لومالا .

Advertisements

خط الهجوم: جون أنطوي - دودو الجباس.

وخاض بيراميدز اليوم أخر تدريباته الجماعية على استاد الدفاع الجوى قبل السفر إلى زامبيا، وشهد المران تركيز الكرواتى أنتى تشاتشيتش على الجانب البدنى والفنى وخاصة الكرات الثابتة والعرضية على أمل استغلالها خلال مواجهة زاناكو والعودة من زامبيا بنتيجة ايجابية.

من جانبه، أكد هاني سعيد، المدير الرياضي لبيراميدز، صعوبة مواجهة زاناكو، مشيرًا إلى أنها ستكون مواجهة غاية في القوة خاصة أن الفريق الزامبي يمتلك عناصرا قوية ذات خبرات كبيرة في بطولات أفريقيا.

وشدد سعيد على أن بيراميدز رغم مشاركته للمرة الأولى تاريخيا في كأس الكونفدرالية إلا أنه يدخل البطولة وعينه على التتويج باللقب القاري، وتحقيق إنجاز فريد بفضل ما يمتلكه من نجوم وخبرات وإمكانيات هائلة.

وشدد هاني سعيد على أنه مع خوض الفريق المباراة الأولى في زامبيا يجب أن يتعامل اللاعبون والجهاز الفني ويستغلون خبراتهم من أجل العودة بنتيجة طيبة من الخارج تسهل من مهمة الفريق في مباراة الإياب في القاهرة، مع التأكيد على أنه في حال وصل بيراميدز لنصف النهائي سيكون في مواجهة صعبة، كذلك مع المتأهل من أنيمبا وحوريا الغيني.