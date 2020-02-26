شكرا لقرائتكم طارق يحيى: ما حدث في القمة حالة مكررة لمباراة جينيراسيون ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل شدد طارق يحيى نجم الزمالك السابق أن ناديه لن يترك حقه في أزمة مباراة القمة بعد قرار اتحاد الكرة باعتباره خاسراً من الأهلي بنتيجة 2/ 0 وخصم 3 نقاط أخرى من رصيد وتغريمه 200 ألف جنيه.

قال يحيى في تصريحات خاصة: "الزمالك هيقدم الأدلة اللي تدعم موقفه، و فيه تربص بالزمالك بخصوص مباراة القمة ضد الأهلي، وطول عمر الزمالك مستهدف".

أوضح: ما حدث في مباراة القمة نفس حالة مباراة جينيراسيون وتم إعادة المباراة وكان فيه امطار غزيرة عطلت الفريق يوصل الاستاد بدليل فيه 3 مباريات اتاجلوا في دوري القسم الثاني وهي نفس الحالة تقريبا".

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أكمل: " كان من المفترض المباراة تتأجل لأنه كان فيه قلق ، ومينفعش يلعبوا بعد 72 ساعة من مباراة السوبر اللي حصل فيها خناقات بين لاعبي الأهلي والزمالك، وشفت الجماهير عملوا ايه في عربية امام عاشور وفيه حالة احتقان بين الجماهير وكان الأفضل تأجيلها".

أضاف: "ده غير مباراتين مهمتين وتحكيم العقل ويؤجل بدلا من المشاحنات التي كانت موجودة بعد مباراة السوبر".