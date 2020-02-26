وليد سليمان يتعرض لإصابة بالظهر قبل لقاء الأهلي وصن داونز

تعرض اللاعب وليد سليمان لاعب فريق الأهلي لإصابة أثر تدخل عنيف مع محمود وحيد، وذلك لأثناء تدريبات الفريق اليوم، ضمن استعدادات الأحمر للقاء فريق صن داونز الجنوب أفريقي، بالمباراة المقرر لها يوم السبت المقبل على ملعب ستاد القاهرة.

وعقب تعرض سليمان للاصابة، قام المدير الفني بالاطمئنان عليه طبيا والتأكد من جاهزيته للقاء القادم مع صن داونز، كما وجه اللاعبين بضرورة الحفاظ علي سلامتهم خلال التدريبات والمباراة.

وفي سياق متصل أعلنت شركة تذكرتي المسئولة عن توزيع تذاكر مباراة الأهلي وصن داونز عن نفاذ كافة التذاكر المقررة للمباراة والتي تبلغ ـ30 ألف تذكرة،وذلك قبل موعد المباراة بـ 72 ساعة والمقرر لها يوم السبت المقبل.