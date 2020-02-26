شكرا لقرائتكم خبر عن "‎أول فرحتى وقرة عيني ابني".. هكذا احتفل الصقر أحمد حسن بعيد ميلاد ابنه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بكلمات رقيقة، احتفل النجم أحمد حسن، نجم الاهلي والزمالك السابق، بعيد ميلاد ابنه حسن، بصورة تجمعهما عبر حسابه بموقع انستجرام، وسط حفاوة كبيرة من جمهورة.

الصقر أحمد حسن، علق على صورة نجله قائلاً:" ‎أول فرحتي وقرة عيني ابني وصديقي الغالي وحبيبي الجميل كابتن حسن.. كل سنة وانت طيب عيد ميلاد سعيد ربنا يباركلي فيك وفي اخواتك".



أحمد حسن عبر انستجرام

يشار إلى أن الصقر أحمد حسن أنهى مشواره فى نادى الزمالك بعد الفوز معه ببطولة كأس مصر 2013، ويعد أحمد حسن اللاعب المصرى الوحيد التى أحرز بطولات لكل الأندية التى لعب لها داخل وخارج مصر.

توج بالعديد من الألقاب مع الأندية الثلاثة الكبار فى الكرة المصرية، وكذلك الأوروبية، ليكون خير تتويج لمسيرة واحد من أهم اللاعبين فى تاريخ الكرة المصرية.

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وحصل الصقر على العديد من البطولات منها كأس الأمم الأفريقية: 1998، 2006، 2008، 2010، وكأس تركيا: 2006، وبطولة الدورى البلجيكى: 2006-2007، وكأس بلجيكا: 2008، وكأس السوبر البلجيكى: 2007.

وبطولة الدورى المصرى الممتاز: 2008-2009، 2009-2010، 2010-2011، وكأس مصر 1997، وكأس السوبر المصرى: 2008، 2010، ودورى أبطال أفريقيا: 2008، وكأس السوبر الأفريقى: 2009.