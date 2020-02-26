شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يهزم كاظمة الكويتى ويواجه الأهلى بنهائي البطولة العربية للطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

بينما فاز فريق الأهلي فى نفس الدورنصف النهائي على نظيره الأهلي البحريني بنتيجة ًً3/2 ، ليلتقى القطبين في النهائي غدا الخميس .

فاز فريق رجال الكرة الطائرة بنادى الزمالك بقيادة مديره الفنى حسام عبد العزيز على نظيره السيب العمانى بنتيجة. 3/1 فى إطار ربع نهائى البطولة العربية التى امس ليتأهل إلى نصف النهائى ، فيما فاز فريق الأهلى على السلام العماني فى نفس الدور بنتيجة 3/2 .

وتأهل الزمالك إلى دور الربع نهائى بتحقيق الفوز فى جميع مبارياته بالدور الأول على كل منوادى موسى الأردنى 3 / 0، وغاز الجنوب العراقى 3 / 0، قبل الفوز على بنى ياس الإماراتى 3 / 1، وأخيرا السلام العمانى 3 /0.

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وحصلت الفرق المشاركة فى البطولة على راحة من المباريات الأثنين الماضى ، على أن تختتم المنافسة غدا الخميس.

تأهل فريق الأهلى إلى ربع النهائى محققا العلامة الكاملة على صعيد المجموعة الأولى بالفوز على السيب العمانى 3 / 1، أساريا الليبى 3 /0، وخيبل اليمنى 3 / 0.

وضمت قائمة الزمالك كلا من: أحمد يوسف ورضا هيكل وأحمد فتحى و أحمد عبد العال درونكة ومصطفى دبشة وشهاب الدين أحمد ومحمد محسن ومحمد مجدى وجورج موريس وأشرف اللقانى وأحمد ضياء وإليكسندر بيتروف وإيزبيل ميسا.

وضمت قائمة الأهلى كلا من: عبد الله عبد السلام وحسام يوسف وأحمد صلاح وأحمد سعيد ومحمد عادل وعبد الحليم فهيم وأحمد عبد العال ومحمد عبد المنعم ومحمود رءوف وجسيون دوروكو ومحمد معوض ومحمد رمضان وأحمد قطب.