شكرا لقرائتكم خبر عن احتفال ساسى بالسوبر الأفريقى والمحلى مستمر: "كأسين فى 6 أيام أمر استثنائى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مازال الدولى التونسى فرجانى ساسى لاعب وسط الزمالك، يحتفل بالتتويج ببطولتى السوبر الأفريقى والمحلى، بعد الفوز على الترجى الرياضى التونسى فى قطر، ثم هزيمة الأهلى فى الإمارات.

ونشر ساسى صورًا له مع لاعبى الزمالك خلال حملهم كأس السوبر الأفريقى والمحلى، عبر صفحته الرسمية على "تويتر" معلقًا عليها: "2 سوبر فى 6 أيام أمر استثنائى".



فرجانى ساسى

وكان الزمالك حقق السوبر الأفريقى بعد الفوز على الترجى بنتيجة 3 / 1 فى المباراة التى جمعتهما بقطر، وبعدها حقق الفوز على الأهلي بنتيجة 4 / 3 بركلات الترجيح فى اللقاء الذى أقيم بالإمارات، ليحقق لقب السوبر المحلى.

فى سياق أخر، مازالت مباراة القمة 119 بين الأهلى والزمالك، تلقى بظلالها على الشارع الرياضى المصرى، وكذلك فى الوطن العربى، بعد الأزمة التى شهدها اللقاء بعدم حضور الفارس الأبيض لأرض ملعب استاد القاهرة، ليتم اعتباره منسحبًا من مواجهة المارد الأحمر، فى المباراة التى كان من المقرر اقامتها يوم الاثنين الماضى ضمن مؤجلات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

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وقبل مرور 48 ساعة على مباراة الأزمة، عقدت اللجنة الخماسية المكلفة بادارة اتحاد الكرة اجتماعًا طارئًا أمس الثلاثاء، ليتم الاطلاع على تقرير الحكم الليتوانى الذى كان مكلف بإدارة المباراة، ومن ثم اتخاذ العقوبات المنصوص عليها فى لائحة المسابقات.

اتحاد الكرة يعاقب الزمالك بعد الانسحاب

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم اعتماد ما اتخذته إدارة المسابقات بشأن مباراة الأهلي والزمالك المؤجلة من الأسبوع الرابع لمسابقة الدوري الممتاز، باعتبار الأهلي فائزا بالمباراة 2-0 مع خصم ثلاثة نقاط أخرى من رصيد الزمالك في نهاية موسم 2019-2020 ويعاد ترتيب الفريق نفسه ضمن الجدول النهائي للمسابقة، بالإضافة إلى توقيع غرامة مالية على نادي الزمالك قيمتها 200 ألف جنيه تسدد لخزينة الاتحاد خلال شهر من تاريخه.

وكانت إدارة المسابقات قد اعتبرت فريق الزمالك منسحبا من المباراة بناء على تقارير حكم ومراقب المباراة وإعمالا لنص المادتين 46 و 47 من لائحة المسابقات والبند 30 فقرة 2 من شروط ونظام المسابقة.