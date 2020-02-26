شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. صن داونز يخوض مرانه على ملعب بتروسبورت استعدادا للأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خاض فريق صن داونز الجنوب أفريقى أول تدريباته على ملعب بتروسبورت عقب الوصول الى القاهرة استعدادا لمباراة الاهلى المصرى ضمن مباريات دور الـ8 من بطولة دورى أبطال أفريقيا و المقرر لها السبت المقبل على ستاد القاهرة الدولى .

ويواصل فريق النادى الأهلى استعداداته للقاء المرتقب مع فريق صن داونز الجنوب أفريقى السبت المقبل، باستاد القاهرة، حيث خاض اليوم الفريق مرانه بحماس شديد، ونشر حساب النادى الأهلى عبر حسابه على انستجرام مجموعة من الصور معلقا " التتش .. مستعدون للتحدي الإفريقى .. يلا يا أهلى"