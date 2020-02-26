فيديو.. صن داونز يخوض مرانه على ملعب بتروسبورت استعدادا للأهلى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خاض فريق صن داونز الجنوب أفريقى أول تدريباته على ملعب بتروسبورت عقب الوصول الى القاهرة استعدادا لمباراة الاهلى المصرى ضمن مباريات دور الـ8 من بطولة دورى أبطال أفريقيا و المقرر لها السبت المقبل على ستاد القاهرة الدولى .
ويواصل فريق النادى الأهلى استعداداته للقاء المرتقب مع فريق صن داونز الجنوب أفريقى السبت المقبل، باستاد القاهرة، حيث خاض اليوم الفريق مرانه بحماس شديد، ونشر حساب النادى الأهلى عبر حسابه على انستجرام مجموعة من الصور معلقا " التتش .. مستعدون للتحدي الإفريقى .. يلا يا أهلى"
ونفدت تذاكر مباراة الأهلي وصن داونز الجنوب أفريقي بالكامل قبل 72 ساعة من إقامة المباراة المقرر إقامتها يوم السبت المقبل على ملعب ستاد القاهرة، وأعلنت شركة تذكرتي المسئولة عن توزيع تذاكر مباراة الأهلي وصن داونز عن نفاذ تذاكر المباراة بالكامل على مستوى جميع الفئات والمقدر عددها بـ30 ألف تذكرة، بعد الحصول على موافقة الجهات الأمنية على العدد.
وكان الحكم الليتواني جيديميناس ماسيكا قد ألغى مباراة القمة بين الأهلي والزمالك أول أمس الاثنين لعدم حضور الفريق الأبيض، ورفع تقرير شامل عن المباراة للجنة المسابقات لاحتساب نتيجة اللقاء لصالح النادى الأهلى، وعقد رينيه فايلر، المدير الفني، جلسة مع لاعبي الأهلي عن الفترة المقبلة وارتباطات الأهلي الأفريقية، وتحدث معهم عن ضرورة التركيز في لقاء صن داونز فقط، وشدد على ضرورة إغلاق ملف مباراة الزمالك بما شهدته من أحداث مُثيرة بعدما انسحب الزمالك ولم حضر أرض الملعب لخوض المباراة.
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