شكرا لقرائتكم خبر عن سائق أتوبيس الزمالك يفجر المفاجآت: الباص ماعطلش واللاعبين اشتروا سندويتشات كبدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - - مدير شركة أتوبيس الزمالك يكشف كواليس فقدان الحافلة

فجر السائق سمير جمعة سائق الشركة المسئولة عن نقل لا عبى فريق الزمالك في مباراة القمة 119 مع النادى الأهلى والتى لم تلعب بسبب عدم وصول الأتوبيس إلى ستاد القاهرة، مؤكدا أنه تلقى "أوردر" بتوصيل لاعبى فريق نادى الزمالك من مقر النادى بميت عقبة في الجيزة، إلى استاذ القاهرة، بمدينة نصر، وتم التحرك بالأتوبيس فى الاتجاه المطلوب من شارع البطل أحمد عبد العزيز بالمهندسين بمرافقة قوة أمنية.

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وقال سائق حافلة الزمالك لـ فيديو 7: فى الطريق إلى استاد القاهرة، فوجئت بالكابتن "سعد" مسئول الفريق بنادى الزمالك يطالبنى بالتوقف أعلى كوبرى أكتوبر، وبالتحديد أعلى نادى الجزيرة، لشراء مياه للشرب للاعيبين، فتوقف بناء على رغبة اللاعبين ومسئول الرحلة، وتم إبلاغ الشركة بتوقف الأوتوبيس بالفعل من إدارى الزمالك.

وأضاف السائق: تحركت بعد ذلك بالأتوبيس لإتمام الرحلة، ولكنى فوجئت مرة ثانية بطلب توقف الأتوبيس مرة أخرى، والنزول عند محطة البنزين بشارع لطفى السيد ما بين ميدان رمسيس ومحطة غمرة، علما بأن هذ التوقيت كان قد صعد إلى الحافلة لواء شرطة لتذليل العقبات أمام الرحلة، ثم جاءت الأوامر للواء بالنزول إلى الشارع للتسهيل حركة المرور أمام الأتوبيس.

وكشف السائق أن اللاعبين طلبوا دخول الحمام أثناء سير الرحلة، مما دفعه لفتح الحمام الخاص بالأتوبيس، وذلك لعدم تعطيل الرحلة واللحاق بالمباراة، إلا أنهم أصروا على النزول فى وسط الطريق عند البنزينة وطلب بعضهم سندوتشات كبده، والبعض الآخر دخل المسجد والحمام، ثم طلبوا منى الرجوع مرة أخرى لمقر النادى دون إكمال الرحلة.

من جانبه أكد المهندس عمرو لبيب مدير شركة السياحة المالكة للأتوبيس، أن الشركة تلقت أمر التشغيل لتوصيل الفريق إلى الملعب، وتم التواجد قبل الميعاد أمام مقر نادى الزمالك بميت عقبة، بالإضافة الى أن الباص به "GBS" ويتم متابعته لحظة بلحظة، نافيا أن يكون حدث عطل بالأتوبيس، مؤكدا أن الأتوبيس موديل جديد ويتم السفر به إلى مسافات طويلة، وليس داخلى فقط، مما يجعله قادرا على توصيل الرحلة بدون أية مشاكل، لافتا أن الشركة أصدرت بيانا فى هذا الصدد وسوف تتخذ إجراءاتها القانونية لكل من افترى كذبا على عدم صلاحية الباص، معربا عن احترامه الشديد لنادى الزمالك.