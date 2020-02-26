الارشيف / اخبار الرياضه

الامارات | خصم نقاط وغرامة على الزمالك بعد انسحابه من لقاء الأهلي

0 نشر
وكالات 0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن خصم نقاط وغرامة على الزمالك بعد انسحابه من لقاء الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قرر الاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الأربعاء، اعتبار الأهلي فائزا بنتيجة 2-صفر على الزمالك، في المباراة التي غاب عنها الآخير على ملعب "ستاد القاهرة".

وأضاف الاتحاد في بيان له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أنه قرر خصم ثلاث نقاط من رصيد الزمالك بنهاية الموسم الجاري، على أن يعاد ترتيب الفريق ضمن الجدول النهائي للمسابقة.

كما قرر الاتحاد توقيع غرامة مالية على نادي الزمالك قيمتها 200 ألف جنيه تسدد لخزينة الاتحاد خلال شهر من تاريخ صدورها، حسب بيان الاتحاد.

Advertisements

وكانت لجنة المسابقات اعتبرت فريق الزمالك منسحبا من المباراة بناء على تقارير حكم ومراقب المباراة وإعمالا لنص المادتين 46 و47 من لائحة المسابقات والبند 30 فقرة 2 من شروط ونظام المسابقة.

ويتصدر الأهلي ترتيب برصيد 48 نقطة، فيما يحتل الزمالك المركز الثالث برصيد 31 نقطة، قبل خصم الثلاث نقاط في نهاية الموسم.

 

Share
طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App
Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | خصم نقاط وغرامة على الزمالك بعد انسحابه من لقاء الأهلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا