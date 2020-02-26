الامارات | خصم نقاط وغرامة على الزمالك بعد انسحابه من لقاء الأهلي

شكرا لقرائتكم خبر عن خصم نقاط وغرامة على الزمالك بعد انسحابه من لقاء الأهلي والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قرر الاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الأربعاء، اعتبار الأهلي فائزا بنتيجة 2-صفر على الزمالك، في المباراة التي غاب عنها الآخير على ملعب "ستاد القاهرة".
وأضاف الاتحاد في بيان له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أنه قرر خصم ثلاث نقاط من رصيد الزمالك بنهاية الموسم الجاري، على أن يعاد ترتيب الفريق ضمن الجدول النهائي للمسابقة.
كما قرر الاتحاد توقيع غرامة مالية على نادي الزمالك قيمتها 200 ألف جنيه تسدد لخزينة الاتحاد خلال شهر من تاريخ صدورها، حسب بيان الاتحاد.
وكانت لجنة المسابقات اعتبرت فريق الزمالك منسحبا من المباراة بناء على تقارير حكم ومراقب المباراة وإعمالا لنص المادتين 46 و47 من لائحة المسابقات والبند 30 فقرة 2 من شروط ونظام المسابقة.
ويتصدر الأهلي ترتيب الدوري المصري برصيد 48 نقطة، فيما يحتل الزمالك المركز الثالث برصيد 31 نقطة، قبل خصم الثلاث نقاط في نهاية الموسم.
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