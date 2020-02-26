شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يرصد 20 ألف جنيه لكل لاعب لتخطى «نهضة بركان» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رفع الفريق الكروى الأول بالنادى المصرى درجات الاستعداد لمواجهة نظيره نهضة بركان المغربى، المقرر لها يوم الأحد المقبل، على أرض ملعب استاد السويس، فى تمام الثامنة مساء، ضمن مباريات الذهاب لدور الثمانية لبطولة الكونفيدرالية.

وكثف سمير حلبية، رئيس النادى، من الاجتماعات مع اللاعبين والجهاز الفنى على مدار الأيام القليلة الماضية من أجل تحفيزهم على ضرورة تخطى عقبة نهضة بركان، بطل المغرب، واستكمال مسيرة الفريق فى الكونفيدرالية، ومصالحة الجماهير الغاضبة بسبب الأداء والنتائج السيئة التى يحققها الفريق فى الفترة الأخيرة، والتى كان آخرها الخروج من كأس مصر بالخسارة أمام المقاولون العرب برباعية نظيفة.

Advertisements

وشهدت جلسة رئيس النادى مع اللاعبين رصد 20 ألف جنيه لكل لاعب من أجل تحفيزهم على تخطى عقبة بطل المغرب، وصيف النسخة الماضية من البطولة، من أجل التأهل للدور ربع النهائى الإفريقى. ووعد طارق العشرى، المدير الفنى، مجلس الإدارة بأن الفريق سيظهر بصورة جيدة فى المباراة، خاصة أن لدى أفراده الرغبة والدافع لاستعادة الثقة والمعنويات من جديد.

من جهة أخرى، استقر طارق العشرى على ضم 30 لاعبًا فى قائمة الفريق استعدادًا لمواجهة نهضة بركان، وهم: أحمد مسعود وأحمد عبدالفتاح ومحمد شحاتة وإيهاب العايدى وإسلام أبوسليمة وأحمد شوشة وكريم العراقى وعمر كمال وبهاء مجدى ومصطفى طيارة ومحمود حمد وخالد مصطفى وعمرو موسى وفريد شوقى وإيزى إيميكا وسعيدو سيمبوريه وأحمد ياسر ومفتاح طقطق وحسين رجب وإسلام عطية وحسن على ومحمد جابر وحجاج عويس وعبدالناصر دى ماريا وشيخ موكورو وعبدالرحمن زين وأحمد عادل «ميسى» وأيمن ندا ومحمود وادى وأوستين أموتو. فيما وصلت بعثة نهضة بركان إلى القاهرة، صباح أمس الأربعاء.

وكان فى استقبالها اللواء محمود المر، المدير التنفيذى للنادى، وضمت بعثة الفريق 36 فردًا، برئاسة عبدالمجيد مضران، نائب رئيس النادى. وتوجهت البعثة فور وصولها إلى مقر إقامتها بأحد فنادق القاهرة، حيث سينتظم الفريق فى معسكر مغلق حتى غد الجمعة، قبل أن تتوجه إلى العين السخنة لاستكمال معسكرها حتى موعد المباراة.