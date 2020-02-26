شكرا لقرائتكم خبر عن إكسبريس: ريـال مدريد يسعى لبدء المفاوضات لضم محمد صلاح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نشرت صحيفة «ديلي إكسبريس» البريطانية تقريرًا من شبكة «ديسمارك» الإسبانية أن ريال مدريد يسعى خلال الميركاتو الصيفي المقبل بضم جناح ليفربول، محمد صلاح، بعدما تألق خلال السنوات القليلة الماضية مع العملاق الإنجليزي.

وقالت «ديلي إكسبريس» البريطانية أن ريـال مدريد يريد التخلص من جاريث بيل لتمويل صفقة النجم المصري،ويواجه ريال مدريد صعوبة في تسويق بيل، بسبب راتبه المرتفع



وأكد التقرير أن بيريز يرى أن محمد صلاح هو البديل المثالي لمبابي بسبب مغالاة باريس سان جيرمان في المقابل المطلوب للنجم الفرنسي.