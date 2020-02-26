شكرا لقرائتكم خبر عن انتقال «سانى» إلى بايرن ميونيخ مهدد بالفشل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فى الوقت الذى يسابق فيه بايرن ميونيخ الزمن، للفوز بخدمات نجم مانشستر سيتى ليروى سانى، دخلت صفقة انتقال الدولى الألمانى إلى الفريق البافارى منعطفاً جديداً بسبب وكيل أعمال اللاعب.

وترى إدارة الفريق البافارى أن موهبة صاحب القدم اليسرى الساحرة، قد ترجح كفة الفريق فى مواصلة سيطرته المحلية، والذهاب إلى أبعد نقطة ممكنة فى مسابقة دورى أبطال أوروبا.

لكن يبدو أن آمال بايرن ميونيخ فى التعاقد مع الدولى الألمانى قد تتلقى ضربة قوية للغاية، فقد ذكرت أكثر من وسيلة إعلام ألمانية، أن صفقة انتقال سانى إلى بايرن يحوم حولها الشك، بسبب وكيل أعمال اللاعب فالى رمضانى.

كانت السلطات الإسبانية قد فتشت منزل فالى رمضانى بتهمة غسل الأموال والتهرب الضريبى.

ونقلت صحيفة «بيلد» الألمانية، عن ماكس بيليفيلد الخبير فى سوق الانتقالات، أن اسم ليروى سانى سيظهر أيضاً فى وسائل الإعلام، التى ستتحدث عن قضية وكيل أعماله.

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وأضاف أن هذه التغطية الصحفية سيكون لها وقع سلبى على سانى.

وتابع: «بايرن ميونيخ سيراقب الوضع عن كثب، وسيواصل التحدث مع وكيل أعمال اللاعب وقد قام الفريق بذلك بالفعل».

فى المقابل، رد فالى رمضانى على تهمتى التهرب الضريبى وغسل الأموال، وقال فى مقابلة خص بها صحيفة «بيلد» الألمانية: «كان لدىَّ فحص ضريبى عادى مثل ما يجب على كل شخص القيام به. سنرى ما سيظهر».

كان ليروى سانى (24 عاما) قد فسخ عقده مع وكالة النجم الإنجليزى المُعتزل ديفيد بيكهام لتسويق اللاعبين، وتعاقد مع وكيل الأعمال فالى رمضانى (57 عاما)، الذى أصبح من بين أقوى الشخصيات النافذة فى سوق الانتقالات.

يشار إلى أن صفقة انتقال ليروى سانى إلى بايرن ميونيخ، يُتوقع أن تُكلف خزينة النادى حوالى 200 مليون يورو بين قيمة الشرط الجزائى وراتب اللاعب، فى حال وقع مع الفريق البافارى على عقد يمتد لمدة 5 سنوات، حسبما أوردت مجلة «شبورت بيلد» الألمانية.

يذكر أن بايرن ميونيخ يسعى لتدعيم صفوفه فى موسم الانتقالات الصيفية المقبلة بصفقات من العيار الثقيل، بعد سوء نتائج الفريق خلال الموسم الجارى وتغيير المدير الفنى فى منتصف الموسم.