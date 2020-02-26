حيرة فى ريال مدريد بسبب إصابة «هازارد»

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تسببت إصابة البلجيكى إيدين هازارد، جناح ريال مدريد، فى صدمة كبيرة داخل أسوار النادى الملكى، والتى تعرض لها ضد ليفانتى. ولم يكشف ريال مدريد، خلال بيانه الرسمى، عن مدة غياب البلجيكى، والذى أفادت الصحف بأن موسمه انتهى تقريبًا.

وبحسب صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية، فإن ريال مدريد يناقش الآن قراره مع هازارد، والذى يُعانى من إصابة فى نفس القدم التى تعرض لإصابة مماثلة فيها بنوفمبر الماضى أمام باريس سان جيرمان وغاب على إثرها 83 يومًا. وأضافت الصحيفة: «يدرس الريال خيارين إما أن يخضع اللاعب لعملية جراحية بوضع صفيحة من التيتانيوم تغطى كامل مساحة الكاحل، أو اللجوء للعلاج الطبيعى وهو ما تم الاعتماد عليه فى الإصابة الماضية».

وتابعت: «يبحث ريال مدريد جميع الآراء الطبية مع المتخصصين لاتخاذ القرار الحاسم، رغم أن مُعظم الخبراء يوافقون على خيار العملية الجراحية لإنهاء هذه الإصابة بشكل نهائى، بعدما أظهر العلاج الطبيعى أنه ليس فعالًا ولا يمنعه من الانتكاس».