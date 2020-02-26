شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الشرطة يحقق فوزه الأول بالملتقى الشتوي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 26 فبراير 2020 حقق الشرطة فوزه الاول في بطولة كرة القدم بالملتقى الشتوي الثالث لنادي وحدة صنعاء وذلك على حساب منتخب عمران بهدف نظيف بافتتاح منافسات الاسبوع الرابع من البطولة.

Advertisements وانتظر الشرطة حتى الدقيقة ال75 من زمن المباراة ليسجل هدف اللقاء الوحيد عبر مهاجمه طلال الخميسي الذي استغل تمريرة لعبها زميله حسن الكوماني وانفرد بالمرمى واودعها الشباك. ورفع الشرطة بهذا الفوز رصيده لاربع نقاط وارتقى للترتيب الخامس مؤقتا بينما بقى منتخب عمران في مركزه الاخير بدون نقاط . وتتواصل مباريات الاسبوع الرابع غدا الخميس بلقاء ناري يجمع 22 مايو والاهلي وتستمر الجمعة بمواجهة الوحدة والسهام على ان تختتم الجمعة بمباراة مهمة بين المتصدر اليرموك وشعب صنعاء.

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