شكرا لقرائتكم رضا عبد العال عن عقوبات القمة: اتحاد الكرة لازم يعاقب نفسه مش الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل علق رضا عبد العال نجم الأهلي والزمالك السابق على قرارات اتحاد الكرة بشأن اعتبار الأهلي فائزا بنتيجة 2 / 0 في مباراة القمة التي انسحب منها الزمالك، مع خصم 3 نقاط جديدة بنهاية الموسم وفقا للائحة.

قال عبد العال في تصريحات خاصة: "لازم مسئولي اتحاد الكرة يقدموا استقالاتهم ويدوا عقوبات لنفسهم، هما حطوا نفسهم في الموقف ده، وانا مش مع الزمالك انا مع الحق".

تابع: الماتش الاولاني بين الأهلي والزمالك تاجل ليه؟ انتوا خايفين من الأهلي انه احرج وزير الرياضة وبعدها ترموها على الامن!".

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أردف: "كان المفروض يأجلوا الماتش لو فيه ناس واعية عشان فيه مباراتين للأهلي والزمالك في افريقيا ضد صن داونز والترجي".

حمل عبد العال اتحاد الكرة المسئولية على ما حدث في مباراة قمة الدوري قائلا: "عليه يتحمل المسئولية ولو عندهم دم يقدموا استقالتهم ، والمفروض ميكنش فيه عقوبات على الزمالك وكان المفروض يؤجل المباراة".