شكرا لقرائتكم إكرامي الشحات: رمضان صبحي لم يتعاف من الإصابة الأولى ويسافر خلال أسبوع للخارج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد إكرامي الشحات حارس مرمى الأهلي التاريخي أن الدولي المصري رمضان صبحي لاعب الفريق الكروي الأول بالقلعة الحمراء لم يكتمل شفاءه حتى الآن من الإصابة التي تعرض لها قبل شهرين ونصف.

وقال إكرامي الشحات في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن رمضان صبحي لم يكتمل شفاؤه من الإصابة التي تعرض لها وأدت الى غيابه عن الملاعب ما يؤكد خروج اللاعب من حسابات المدير الفني السويسري رينيه فايلر في مباراتي صن داونز ذهابا إيابا المقررتين خلال الأيام القليلة المقبلة.

وقال إكرامي أن رمضان صبحي سينتظر بالقاهرة حتى الإسبوع المقبل لتحديد ما إذا كان قادراً على التعافي أو السفر للخارج لاستكمال علاجه قائلاً: "الحديث عن أسباب تفاصيل إصابته يجيب عنه طبيب الأهلي لأن اللاعب لم يشفى حتى الآن من الإصابة التي تعرض لها".

Advertisements

وأكد الدكتور خالد محمود، طبيب الأهلي، إن الأشعة التي أجراها رمضان صبحي لاعب وسط الفريق أكدت إصابته بتمزق في العضلة الخلفية.

أشار طبيب الفريق إلي أن اللاعب تعرض للإصابة أثناء مشاركته في تدريبات الفريق قبل مباراة الإسماعيلي التي أقيمت قبل شهرين تقريباً.

وأوضح محمود وقتها أن اللاعب سيخضع لبرنامج تأهيلي لمدة ٦ أسابيع قبل العودة مجددًا للمشاركة في المباريات والتدريبات الجماعية.