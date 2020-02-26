شكرا لقرائتكم انطلاق فعاليات دورة الاتحاد النرويجى لتعليم أساسيات الكرة النسائية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انطلقت اليوم فعاليات دورة الاتحاد النرويجي لتعليم أساسيات تدريب كرة القدم لمدربات الكرة النسائية بمصر بالتعاون مع الاتحاد المصري متمثلا في الدكتورة سحر عبد الحق عضو اللجنة الخماسية والمشرف علي الكرة النسائية والدكتور محمود سعد المدير الفني لاتحاد الكرة وعبد اللطيف أمام رئيس لجنة تطوير الكرة النسائية ومصطفي منير المدرب العام لمنتخب مصر للكرة النسائية وبحضور السيدة كاترينا تريتنج والسيدة بيندكت نورفيك والسيد مايكل هوجن من الاتحاد النرويجي وبمشاركة 24 دارسة.

وتختتم الدورة يوم السبت المقبل حيث تقوم الدكتورة سحر عبد الحق بتوزيع الشهادات علي الدارسات، وبدأ اليوم الأول بمحاضرة نظرية ثم محاضرة فنية في الملعب تم خلالها تلقين الدارسات بعض اساسيات ومهارات تدريب الناشئات مثل التحرك بالكرة والتصويب علي المرمي.

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فى سياق أخر، كانت سحر عبد الحق عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري، حرصت علي زيارة نادي أبوظبي بدعوة من سارة حسانين نجمة منتخب مصر السابقة وأول محترفة مصرية والتي تتولي منصب المدير الفني لفريق الكرة النسائية بنادي أبوظبي .

جاء ذلك خلال تواجد عبد الحق بمدينة أبوظبي مع أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة لمتابعة مباراة كأس السوبر المصري بين الاهلي والزمالك والمقرر إقامتها مساء اليوم الخميس.

وقامت سارة حسانين باستضافة سحر عبد الحق والدكتور جمال محمد علي عضو المجلس في حضور ديما الإبراهيم مدير الكرة بنادي ابو ظبي ونهي سعد لاعبة منتخب مصر السابقة و المدير الفني لفريق الكرة النسائية بنادي العين ومني ميخائيل لاعبة منتخب مصر السابقة و مدربة أكاديمية نادي ابوظبي.