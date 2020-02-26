شكرا لقرائتكم آخر كلام.. المادة 46 تعلن فوز الأهلى 2/0 وخصم 3 نقاط من الزمالك آخر الموسم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويعاد ترتيب الفريق نفسه ضمن الجدول النهائي للمسابقة، بالإضافة إلى توقيع غرامة مالية على نادي الزمالك قيمتها 200 ألف جنيه تسدد لخزينة الاتحاد خلال شهر من تاريخه.
وتنص لائحة لجنة المسابقات كما سبق وأشار "الخليج 365" على انه في حالة انسحاب فريق من مباراة بالدوري والتي تنص على "طبقا للمادة 46 من لائحة المسابقات، يعتبر الفريق المنسحب من مباراة مهزوما فيها بما يعني خسارة نقاط المباراة الثلاثة، إضافة إلى خصم 3 نقاط أخرى في نهاية الموسم ويعاد ترتيبه في الجدول، في حالة استكماله المسابقة، وتوقيع عليه غرامة مالية قدرها 200 ألف جنيه".
وكانت إدارة المسابقات قد اعتبرت فريق الزمالك منسحبا من المباراة بناء على تقارير حكم ومراقب المباراة وإعمالا لنص المادتين 46 و 47 من لائحة المسابقات والبند 30 فقرة 2 من شروط ونظام المسابقة.
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