شكرا لقرائتكم النصر في اختبار أهلي جدة بهدف تضييق الخناق على الهلال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يخوض النصر اختباراً صعباً لمواصلة تضييق الخناق على المتصدر الهلال، حينما يستضيف أهلي جدة على ستاد الأمير فيصل بن فهد بالعاصمة الرياض، في قمة مواجهات المرحلة 19 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

ويتطلع النصر لاستغلال حالة ضيفه الفنية والمتعثرة وتحقيق فوزٍ يواصل به انتصاراته ويضيق الخناق على الهلال المتصدر بفارق 3 نقاط عن غريمه التقليدي.

ويعيش النصر أوضاعاً فنية مميزة بقيادة مدربه البرتغالي روي فيتوريا بعدما استعاد الفريق توازنه في المرحلتين السابقتين حينما فاز على جاره الشباب 4-2 في مباراة مثيرة، وفاز على مضيفه الحزم 2-صفر في المرحلة السابقة.

وتلقى البرتغالي فيتوريا مدرب النصر ضربةً موجعة بعد تأكد غياب لاعبه المغربي نور الدين أمرابط عقب تعرضه لإصابة خلال مواجهة الحزم الماضية والتي ستبعده عن الفريق قرابة 10 أيام.

وانضم مرابط للمدافع عبدالله مادو الذي لا يزال يواصل برنامجه العلاجي عقب إصابته في الركبة، في حين تأكدت جاهزية الثنائي عبدالفتّاح آدم وعبدالرحمن العبيد للمشاركة في اللقاء.

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وفي المقابل يدخل الأهلي المواجهة بظروف صعبة للغاية عقب النتائج السلبية للفريق في آخر مرحلتين حينما خسر من أمام مضيفه الوحدة 2-صفر، وخسر أمام ضيفه الفتح 1-صفر في المرحلة الماضية.

وألقت هاتان الخسارتان بظلالها على الفريق حينما قررت إدارته إقالة السويسري كريستيان غروس مدرب الفريق عقب الخسارة من الوحدة في المرحلة قبل الماضية لتعيين السعودي مازن بهكلي بديلاً مؤقتاً له.

ونجح بهكلي في تجاوز اختباره الأول مع فريقه بنجاح حينما انتصر الأهلي على ضيفه استقلال طهران 2-1 في دوري أبطال آسيا إلا أنه سقط في اختباره الثاني حينما خسر فريقه أمام ضيفه الفتح 1-صفر.

وتقلصت آمال الأهلي كثيراً في المنافسة على لقب الدوري، إذ إن الفارق أصبح كبيراً بينه وبين المتصدر الهلال الذي يبتعد بفارق 11 نقطة عنه، في حين أنه سيفقد المركز الثالث في حال خسارته أمام النصر وفوز الرائد والوحدة حيث سيكون خامساً.

وسيدخل السعودي مازن بهكلي اللقاء بظروف صعبة للغاية بعد تأكد غياب مدافعيه معتز هوساوي ومحمد خبراني ومحمد آل فتيل وعبدالباسط هندي بسبب الإصابة.