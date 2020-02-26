شكرا لقرائتكم لامبارد: بايرن لقّن تشيلسي درساً لم يعرفه منذ "سنوات" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - اعترف فرانك لامبارد المدير الفني لفريق تشيلسي الإنجليزي بأن فريقه لم يقدم مستواه المعهود خلال مباراته أمام ضيفه بايرن ميونخ الألماني التي انتهت بفوز بايرن 3 -صفر مساء الثلاثاء في ذهاب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا.

وأشار لامبارد إلى أن المباراة شهدت "درسا قاسيا" لفريقه لم يتعرض له منذ سنوات، وقال: المباراة شهدت أداء عالي المستوى من بايرن. قدم الألمان هذا المستوى على مدار الفترة الماضية وكان يجب أن نحترم هذا الفريق. ليس عقلانيا أن ننظر للخلف. نكافح من أجل التأهل للمربع الذهبي لأننا نسعى للبناء على هذا في فترة الصيف بعد انتهاء الموسم الحالي. أولا ، علينا أن نلعب بكبرياء في مباراة الإياب على ملعب بايرن.

وأضاف: كانت المباراة درسا قاسيا لنا. لم نكن بمستوانا المعهود في فترة كبيرة خلال المباراة. يجب أن نتعامل مع المباراة على أنها شيء إيجابي، ويجب أن يعرف اللاعبون المستوى الضروري عندما يصل الفريق لهذه المرحلة من دوري الأبطال، لكن هذه هي كرة القدم في هذا المستوى. بايرن فريق قوي بالفعل. كنا نعلم أنها ليلة صعبة. لم نلعب الكرة بثقة وكان هذا محبطا.