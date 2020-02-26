قبل أيام من مواجهة صن داونز.. الأهلي يتلقى أنباءً سيئة

كتب: ضياء السقا

تلقى النادي الأهلي، أنباءً سيئة، بعد إصابة نجمه وليد سليمان، وعدم جاهزية رمضان صبحي، قبل أيام قليلة من مواجهة صن داونز الجنوب إفريقي، في دوري أبطال إفريقيا.

ويواجه الأهلي، صن داونز، في السادسة مساء السبت المقبل، في ذهاب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا على ملعب ستاد القاهرة.

وتعرض سليمان لإصابة في الظهر إثر تدخل عنيف مع زميله محمود وحيد خلال تدريبات الفريق.

وبحسب "سوبر كورة"، اطمأن الجهاز الطبي لفريق الأهلي، على سلامة وليد سليمان وجاهزيته للمباراة ما دفع المدير الفني لمطالبة اللاعبين بضرورة الحفاظ علي سلامتهم خلال اللقاء.

وفي سياق متصل، تأكد غياب رمضان صبحي عن المباراة المرتقبة أمام صن داونز، بسبب عدم جاهزيته.

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وبحسب "سوبر كورة"، فإن رمضان شارك في التدريبات الجماعية بالأمس بفقرة الجري حول الملعب فقط، إلا أنه لم يستطع المشاركة بعمليات الإحماء والاطالات التي خضع لها اللاعبين، ليتأكد عدم جاهزيته للمباراة المقبلة.

ولم يتعافي صبحي بشكل نهائي من الإصابة التي تعرض لها قبل شهرين ونصف وهو الأمر الذي دفع المدرب السويسري رينيه فايلر لإخراجه من حساباته نهائيا خلال الفترة الحالية.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم، قد قرر اعتماد ما اتخذته إدارة المسابقات بشأن مباراة الأهلي والزمالك المؤجلة من الأسبوع الرابع لمسابقة الدوري الممتاز، التي كان محددا لها يوم الاثنين الماضي، وتخلف عنها فريق نادي الزمالك، باعتبار الأهلي فائزا بالمباراة 2-0، مع خصم ثلاثة نقاط أخرى من رصيد الزمالك في نهاية موسم 2019-2020، ويعاد ترتيب الفريق نفسه ضمن الجدول النهائي للمسابقة.

وقررت اللجنة أيضا توقيع غرامة مالية على نادي الزمالك قيمتها 200 ألف جنيه تسدد لخزينة الاتحاد خلال شهر من تاريخه.

وبتلك العقوبات يكون الزمالك قد خسر 6 نقاط من رصيده، 3 نقاط خاصة بالمباراة، للهزيمة بعد الانسحاب، و3 نقاط عقوبة على الانسحاب.

وكانت إدارة المسابقات قد اعتبرت فريق الزمالك منسحبا من المباراة، بناء على تقارير حكم ومراقب المباراة، وإعمالا لنص المادتين 46 و47 من لائحة المسابقات والبند 30 فقرة 2 من شروط ونظام المسابقة.