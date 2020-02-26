رسميًا.. اتحاد الكرة يعتمد فوز الأهلي بالقمة والزمالك يخسر 6 نقاط لانسحابه وغرامة ٢٠٠ ألف جنيه.. ومرتضى منصور يتأهب ببيان ناري للرد

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم، اعتماد ما اتخذته إدارة المسابقات بشأن مباراة الأهلي والزمالك المؤجلة من الأسبوع الرابع لمسابقة الدوري الممتاز، التي كان محددا لها يوم الاثنين الماضي، وتخلف عنها فريق نادي الزمالك، باعتبار الأهلي فائزا بالمباراة 2-0، مع خصم ثلاثة نقاط أخرى من رصيد الزمالك في نهاية موسم 2019-2020، ويعاد ترتيب الفريق نفسه ضمن الجدول النهائي للمسابقة. حسبما نشر موقع"الوطن سبورت".



وقررت اللجنة أيضا توقيع غرامة مالية على نادي الزمالك قيمتها 200 ألف جنيه تسدد لخزينة الاتحاد خلال شهر من تاريخه.

وبتلك العقوبات يكون الزمالك قد خسر 6 نقاط من رصيده، 3 نقاط خاصة بالمباراة، للهزيمة بعد الانسحاب، و3 نقاط عقوبة على الانسحاب.

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وكانت إدارة المسابقات قد اعتبرت فريق الزمالك منسحبا من المباراة، بناء على تقارير حكم ومراقب المباراة، وإعمالا لنص المادتين 46 و47 من لائحة المسابقات والبند 30 فقرة 2 من شروط ونظام المسابقة.



وفي نفس السياق، يجهز نادي الزمالك بيانا قويا، من أجل الرد على قرار اتحاد الكرة، باعتبار الفريق الأبيض خاسرا أمام الأهلي وخصم ثلاثة نقاط أخرى منه واعتباره منسحبا من مباراة القمة التي كان مقرر لها يوم الأثنين الماضي، ليكون مجموع ما خسره 6 نقاط.



وكشف مصدر داخل مجلس الإدارة، أن رئيس النادي يجهز بيانا قويا في الوقت الحالي، سيتم نشره بعد قليل، وفيديو له أيضا للرد على اتحاد الكرة بخصوص اعتبار الفريق الأبيض منسحبا أمام الأهلي.



وكان رئيس الزمالك تحدى الجميع أن يتم خصم نقاط من الزمالك واعتباره مهزوما، بخاصة وأنه واجه ظروفا صعبة بسبب الأحوال المناخية أدت لعدم وصول الحافلة إلى استاد القاهرة، علاوة على تعطلها في الطريق، مهددا باللجوء إلى المحكمة الرياضية.