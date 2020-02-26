رومينيغه يقترح استمرار فليك في منصبه بعد نهاية الموسم

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اقترح الرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم كارل هاينتس رومينيغه الثلاثاء عقب فوز فريقه على مضيفه تشلسي الإنكليزي 3-صفر في ذهاب الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا، إمكانية تمديد عقد المدرب هانزي فليك بعد نهاية الموسم في حال واصل تحقيق النتائج الجيدة.

وذكرت وسائل إعلام ألمانية أن رومينيغه قام خلال المأدبة التقليدية عقب المباراة في لندن، بإهداء قلم لفليك وقال له "بهذا (القلم)، يمكن أيضا أحيانا أن نوقع أوراقا لإف سي بايرن. واصل هكذا. نحن سعداء جدا جدا بكرة القدم التي يلعبها الفريق".

ولدى سؤاله من قبل قناة "سكاي" الثلاثاء، لم يرغب فليك في الحديث عن مستقبله، وقال "هذا لا يهمني على الإطلاق. ما يهم هو الفريق ونجاحاته. أي شيء آخر ليس في يدي، هذه أشياء سيقررها المستقبل".

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واستلم فليك مؤقتا مهام الادارة الفنية بانتظار التعاقد مع مدرب جديد خلفا للكرواتي نيكو كوفاتش في الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر الماضي بسبب النتائج السلبية حيث كان يعمل مساعدا له.

لكن نجاح فليك في مهمته والنتائج الجيدة التي حققها دفعت الإدارة في نهاية كانون الأول/ديسمبر الماضي إلى الإبقاء عليه حتى نهاية الموسم.

وقاد فليك بايرن ميونيخ الى صدارة البوندسليغا والى الدور ثمن النهائي للمسابقة القارية العريقة التي خطا الثلاثاء خطوة كبيرة نحو بلوغ ربع النهائي بفوزه الكبير على مضيفه اللندني 3-صفر.