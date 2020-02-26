بايرن ميونيخ يعلن غياب ليفاندوفسكي أربعة أسابيع بسبب الإصابة

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي إنستجرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام





أعلن نادي بايرن ميونيخ الألماني الأربعاء ان هدافه البولندي روبرت ليفاندوفسكي سيغيب عن الملاعب لنحو أربعة أسابيع، بعد تعرضه لإصابة بالغة في الركبة اليسرى خلال المباراة ضد تشلسي الإنكليزي الثلاثاء في ذهاب الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا في كرة القدم.

وأورد النادي البافاري في بيان نشر على موقعه الالكتروني، ان ليفاندوفسكي الذي خاض لقاء الأمس كاملا "تعرض لكسر في مفصل ركبة الساق اليسرى خلال الفوز أمس على تشلسي بنتيجة 3-صفر"، ما يستوجب وضعها في الجبس عشرة أيام قبل ان تبدأ عملية التأهيل.

وأوضح ان ذلك سيؤدي الى "غياب المهاجم لنحو أربعة أسابيع"، وان التشخيص هو نتيجة فحوص خضع لها بعد عودة الفريق من لندن.

ويخشى ان يترك غياب المهاجم الفذ البالغ من العمر 31 عاما، أثره السلبي على النادي البافاري، لاسيما وانه يقدم أداء هجوميا لافتا هذا الموسم، حيث سجل 39 هدفا في 33 مباراة في مختلف المسابقات.

وأتى آخر هذه الأهداف في مرمى تشلسي بالأمس، حينما سجل الهدف الثالث لفريقه قبل نحو ربع ساعة على نهاية الوقت الأصلي للمباراة، بعدما كان قد منح بنفسه التمريرتين الحاسمتين اللتين سجل على إثرهما زميله سيرج غنابري الهدفين الأولين على ملعب ستامفورد بريدج.

Advertisements

وبنتيجة مباراة الثلاثاء، وضع بايرن قدما في الدور ربع النهائي للمسابقة القارية التي يبحث عن لقبه الأول فيها منذ العام 2013. وهو يأمل في ألا تطول فترة تعافي ليفاندوفسكي من إصابته، نظرا الى ان الدور المقبل من دوري الأبطال ينطلق في الأسبوع الأول من نيسان/أبريل.

ويخوض بايرن لقاء الإياب ضد تشلسي في 18 آذار/مارس المقبل.

وعلى الصعيد المحلي، يأتي غياب ليفاندوفسكي في فترة مفصلية بالنسبة الى بايرن الباحث عن لقبه الثامن تواليا في الدوري الألماني، اذ يخوض النادي البافاري متصدر الترتيب (49 نقطة) منافسة محمومة مع لايبزيغ الثاني (48 نقطة) وبوروسيا دورتموند الثالث (45 نقطة).

ويتصدر الدولي البولندي ترتيب هدافي الدوري الألماني مع 25 هدفا.