غرونيغين يفوز بالرابعة وييتس يحتفظ بالصدارة في طواف الامارات

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أحرز الهولندي ديلان غرونيغين الأربعاء لقب المرحلة الرابعة من طواف الامارات الدولي للدراجات الهوائية، بينما بقيت صدارة الترتيب العام بعهدة البريطاني آدم ييتس.

وقطع غرونيغين دراج فريق "لوتو ان ال جامبو" مسافة المرحلة (173 كلم) التي أقيمت في دبي، بتوقيت 4 ساعات و16 دقيقة و13 ثانية، متفوقا بفارق السرعة النهائية على الكولومبي فرناندو غافيريا والألماني باسكال أكرمان.

وشهدت الأمتار الأخيرة من المرحلة التي اختتمت في منطقة "سيتي ووك" منافسة قوية، لكن الدراج الهولندي المتخصص بالسرعة النهائية حسم الأمر لصالحه، محققا أول انتصار في السباق الإماراتي منذ انطلاقه بحلته الجديدة في العام الماضي.

وقال غرونيغين "كان سباق اليوم مختلفا بالنسبة إلي، فلقد كان تمركزي جيدا وأخذت المسار المناسب بعكس المرحلة الأولى".

وبقيت صدارة الترتيب العام على حالها منذ نهاية المرحلة الثالثة، اذ حافظ ييتس على المركز الأول بعد الفوز الكاسح الذي حققه الثلاثاء، عندما أنهى السباق بفارق أكثر من دقيقة عن أقرب منافسيه.

وبقي السلوفيني تادي بوغاتشار ثانيا، والكازاخستاني أليكسي لوتسينكو (استانا) على الثالث.

وقال ييتس "شكرا لفريقي، وبفضل دعم زملائي حافظت على مركز جيد (اليوم) رغم قوة المنافسة في الأمتار الاخيرة التي شهدت سرعات كبيرة وندية من جميع الدراجين".

وتابع "لدينا الخميس مرحلة كبيرة ومهمة من الطواف وسأكون فيها بحاجة لدعم زملائي مجدداً من أجل حصد المزيد من النقاط"، وذلك في إشارة الى المرحلة الجبلية في العين والتي تمتد لمسافة 162 كلم.

- ترتيب الخمسة الأوائل في المرحلة الرابعة:

1- الهولندي ديلان غرونيغين (لوتو ان ال جامبو) 4.16:13 ساعات

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2- الكولومبي فرناندو غافيريا (فريق الامارات) التوقيت ذاته

3- الألماني باسكل أكرمان (بورا-هانزغروهه) التوقيت ذاته

4- الايرلندي سام بينيت (دكونيك كويك ستيب) التوقيت ذاته

5- الأسترالي كايليب إيوان (لوتو سودال) التوقيت ذاته

- الترتيب العام بعد المرحلة الرابعة:

1- البريطاني آدم ييتس (ميتشيليتون سكوت) 16.46:15 ساعة

2-السلوفيني تادي بوغاتشار (فريق الامارات) بفارق 1:07 دقيقة

3- الكازاخستاني أليكسي لوتسينكو (استانا) بفارق 1:35 دقيقة

4-الفرنسي دافيد غودو (غروباما-اف دي جي) بفارق 1:40 دقيقة

5-البولندي رافال مايكا (بورا-هانزغروهه) بفارق 1:40 دقيقة