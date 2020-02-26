الكاف تقرر رسميا منع زيمبابوى من استضافة المباريات الدولية

اصدر اليوم الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” قرار رسميا ضد زيمبابوي والخاص بعدم استضافتها لأية مباريات دولية لفشل ملاعبها في تلبية المعايير المطلوبة، وذلك حتى إشعار آخر، جاء ذلك وفقا لما نشره موقع “Kickoff”الجنوب أفريقي.

حيث تم اتخاذ قرارا رسميا بحرمان زيمبابوي من استضافة مباريات دولية، جاء ذلك عقب الزيارة التفقدية التي أجراها وفد من الكاف بشهر نوفمبر الماضي، والتي أكدت أن الملاعب “لا تتماشى مع المعايير” المطلوبة لاستضافة مباريات من هذا النوع، مما يستدعي أن يختار زيمبابوى اختيار أرض محايدة ليستطيع استكمال مبارياته الباقية على أرضه بالتصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2021 التي تستضيفها الكاميرون.

والي الآن يمتلك منتخب زيمبابوي رصيد 4 نقاط ويحتل الوصافة، يأتي خلف منتخب الجزائر المتصدر بعد جولتين، بفارق نقطتتين، حيث يأتي زمبابوي ضمن المجموعة الثامنة التي تضم الجزائر حاملة اللقب، وبوتسوانا وزامبيا.