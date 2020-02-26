شكرا لقرائتكم خبر عن فراعنة السلاح يسيطرون على ذهب ثالث أيام البطولة الأفريقية بغانا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

وحصل إبراهيم رمضان على ذهبية منافسات رجال تحت20 سنة سيف مبارزة، و محمد السيد على الفضية ، و محمد رمضان على البرونزية .

أما على صعيد منافسات بنات الشيش حصلت نهى هانى على الميدالية الذهبية .. وشهدت منافسات أمس حصول رودينا جعفر على ذهبية 17 سنةً بمنافسات سيف المبارزة ، فيما حصل محمد الشرقاوي على فضيه سلاح الشيش و يوسف فوده على برونزية الشيش .

Advertisements

أما أية شريف ، فحصلت على برونزية سلاح سيف المبارزة و سلمي طارق على فضية المنافسة .

وعلى صعيد منافسات السيف بنات ، حصلت جنى شريف الذكرى على ذهبية المنافسة و ياسمين على على الفضية و جنى مدحت البكرى على البرونزية وحققت رياضة السلاح مؤخرا إنجازا جديدا بفوز محمد حمزة لاعب المنتخب الوطنى لسلاح الشيش المصنف الأول عالميا بذهبية بطولة كأس العالم لسلاح الشيش للشباب بفرنسا بعد الفوز على بطل فرنسا 15 /6. وتأهل حمزة إلى النهائى بالفوز على لاعب فرنسا أيضا بنفس النتيجة، بينما تأهل الى نصف النهائى بالفوز على بطل روسيا 15 /10 فى دور ربع النهائى.

توج محمد حمزة فى 2019 الماضى بفضية كأس العالم للشباب بإيطاليا لسلاح الشيش وبرونزية كأس العالم للشباب ببولندا لسلاح الشيش، وسط السعى إلى مواصلة صدارة التصنيف هذا الموسم أيضا، فيما توج أحمد السيد ببرونزية بطولة الجامعات الأمريكية لسلاح سيف المبارزة.

ويسعى اتحاد السلاح إلى مواصلة إنجازات اللعبة فى العام الجديد، وتجدر الإشارة إلى فوز أيمن فايز بذهبية بطولة أمريكا لسلاح سيف المبارزة بالفوز على بطل أمريكا.