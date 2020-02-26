شكرا لقرائتكم خبر عن إكرامي لـ"سوبر كورة": رمضان صبحي لم يتعاف من الإصابة ويسافر خلال أسبوع للخارج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد إكرامي الشحات حارس مرمى الأهلي التاريخي أن الدولي المصري رمضان صبحي لاعب الفريق الكروي الأول بالقلعة الحمراء لم يكتمل شفاءه حتى الآن من الإصابة التي تعرض لها قبل شهرين ونصف.

وقال إكرامي الشحات في تصريحات خاصة لـ"سوبر كورة" أن رمضان صبحي لم يكتمل شفاؤه من الإصابة التي تعرض لها وأدت الى غيابه عن الملاعب ما يؤكد خروج اللاعب من حسابات المدير الفني السويسري رينيه فايلر في مباراتي صن داونز ذهابا إيابا المقررتين خلال الأيام القليلة المقبلة.

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أشار طبيب الفريق إلي أن اللاعب تعرض للإصابة أثناء مشاركته في تدريبات الفريق قبل مباراة الإسماعيلي التي أقيمت قبل شهرين تقريباً.

وأوضح محمود وقتها أن اللاعب سيخضع لبرنامج تأهيلي لمدة ٦ أسابيع قبل العودة مجددًا للمشاركة في المباريات والتدريبات الجماعية.