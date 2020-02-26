شكرا لقرائتكم خبر عن تأخر وصول طائرة الترجى ساعتين استعدادا لمواجهة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تقرر تأخر وصول طائرة فريق الترجي التونسي الخاصة، ساعتين و15 دقيقة عن موعد وصولها إلى مطار القاهرة الدولى، وذلك فى اطار الاستعداد لمواجهة الزمالك في دور الـ 8 بدوري ابطال افريقيا، والمقرر له يوم الجمعة المقبل.

وكان من المفترض وصول طائرة الفريق التونسى فى السابعة مساء اليوم، إلا إن الطائرة ستتأخر ساعتين و15 دقيقة لتصل فى التاسعة والربع مساءً.