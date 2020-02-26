شكرا لقرائتكم خبر عن رضا عبد العال لـ"سوبر كورة": اتحاد الكرة كان لازم يعاقب نفسه بدل الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علق رضا عبد العال نجم الأهلي والزمالك السابق على قرارات اتحاد الكرة بشأن اعتبار الأهلي فائزا بنتيجة 2 / 0 في مباراة القمة التي انسحب منها الزمالك، مع خصم 3 نقاط جديدة بنهاية الموسم وفقا للائحة.

قال عبد العال في تصريحات خاصة: "لازم مسئولي اتحاد الكرة يقدموا استقالاتهم ويدوا عقوبات لنفسهم، هما حطوا نفسهم في الموقف ده، وانا مش مع الزمالك انا مع الحق".

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حمل عبد العال اتحاد الكرة المسئولية على ما حدث في مباراة قمة الدوري قائلا: "عليه يتحمل المسئولية ولو عندهم دم يقدموا استقالتهم ، والمفروض ميكنش فيه عقوبات على الزمالك وكان المفروض يؤجل المباراة".

كان الاتحاد المصري لكرة القدم قرر اعتماد ما اتخذته إدارة المسابقات بشأن مباراة الأهلي والزمالك المؤجلة من الأسبوع الرابع لمسابقة الدوري الممتاز التي كان محددا لها يوم الإثنين الماضي وتخلف عنها فريق نادي الزمالك ، باعتبار الأهلي فائزا بالمباراة 2-0 مع خصم ثلاثة نقاط أخرى من رصيد الزمالك في نهاية موسم 2019-2020.

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ويعاد ترتيب الفريق نفسه ضمن الجدول النهائي للمسابقة، بالإضافة إلى توقيع غرامة مالية على نادي الزمالك قيمتها 200 ألف جنيه تسدد لخزينة الاتحاد خلال شهر من تاريخه.

وتنص لائحة لجنة المسابقات كما سبق وأشار "سوبر كورة" على انه في حالة انسحاب فريق من مباراة بالدوري والتي تنص على "طبقا للمادة 46 من لائحة المسابقات، يعتبر الفريق المنسحب من مباراة مهزوما فيها بما يعني خسارة نقاط المباراة الثلاثة، إضافة إلى خصم 3 نقاط أخرى في نهاية الموسم ويعاد ترتيبه في الجدول، في حالة استكماله المسابقة، وتوقيع عليه غرامة مالية قدرها 200 ألف جنيه".