شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف علي موقف الزمالك في جدول الدوري بعد عقوبات اتحاد الكرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدر فريق الاهلى جدول ترتيب بطولة الدورى المصرى برصيد 48 نقطة عقب الفوز فى 16 مباراة متتالية و أعلان الاتحاد المصرى فوز الاحمر على الزمالك بنتيجة 2/0 وحصد الثلاث نقاط بينما توقف رصيد الفريق الأبيض عند النقطة 31 نقطة بالمركز الثالث .

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم اعتماد ما اتخذته إدارة المسابقات بشأن مباراة الأهلي والزمالك المؤجلة من الأسبوع الرابع لمسابقة الدوري الممتاز التي كان محددا لها يوم الإثنين الماضي وتخلف عنها فريق نادي الزمالك ، باعتبار الأهلي فائزا بالمباراة 2-0 مع خصم ثلاثة نقاط أخرى من رصيد الزمالك في نهاية موسم 2019-2020 ويعاد ترتيب الفريق نفسه ضمن الجدول النهائي للمسابقة، بالإضافة إلى توقيع غرامة مالية على نادي الزمالك قيمتها 200 ألف جنيه تسدد لخزينة الاتحاد خلال شهر من تاريخه.

وكانت إدارة المسابقات قد اعتبرت فريق الزمالك منسحبا من المباراة بناء على تقارير حكم ومراقب المباراة وإعمالا لنص المادتين 46 و 47 من لائحة المسابقات والبند 30 فقرة 2 من شروط ونظام المسابقة.

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وياتى جدول ترتيب الدورى المصرى كالتالى :