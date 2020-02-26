اخبار الرياضه

الكشف عن شعار البطولة الإفريقية للجمباز الايقاعي والأيروبيك فى شرم الشيخ

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن الكشف عن شعار البطولة الإفريقية للجمباز الايقاعي والأيروبيك فى شرم الشيخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -  

كشف اتحاد الجمباز برئاسة الدكتور إيهاب أمين، عن شعار بطولة إفريقيا الخامسة عشر للجمباز الايقاعي والأيروبيك التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 10 حتي 17 مارس المقبل فى الصالة المغطاة بمدينة شرم الشيخ بمشاركة 110 لاعب ولاعبة من 12 دولة

 

والدول المشاركة هي ، مصر البلد المضيف وتونس والجزائر والمغرب وجنوب افريقيا وكاب فرد والسنغال ، والكونغو أنجولا ونامبيا  وزيمبابوي وبنين.

 

وتقام البطولة على مرحلتين الأولي الخاصة بالجمباز الايقاعي من 10 حتي 14 مارس والمؤهلة إلى اولمبياد طوكيو 2020 حيث يشارك الفريق الجماعي الفائز باللقب فى الأولمبياد.

 

ويسعي المنتخب القومي للجمباز الايقاعي انسات تحت قيادة الخبيرة الدولية الروسية نتاليا ديميتروفا المدير الفني لحجز تذكرة التأهل.

 

والمرحلة الثانية منافسات البطولة الخاصة بجمباز الأيروبيك خلال الفترة من 13 حتي 17 مارس.

Advertisements

 

ومن جانبه أكد الدكتور إيهاب أمين رئيس اتحاد الجمباز، أن البطولة هي الأكثر مشاركة من اللاعبين والدول على مستوي البطولات الإفريقية.

 

وأشار أمين على حرص إتحاد الجمباز على إقامة البطولة فى شرم الشيخ للمرة الأولى ضمن خطة الأتحاد لنشر اللعبة فى جميع المحافظات  وتنشيط السياحة المصرية.

 

وأضاف أمين من المنتظر أن يحضر البطولة وفد من الأتحاد الدولي والمكتب التنفيذي لأهمية البطولة وكذلك رؤساء الاتحادات الإفريقية.

 

 


شعار البطولة

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الكشف عن شعار البطولة الإفريقية للجمباز الايقاعي والأيروبيك فى شرم الشيخ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا