شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد نص المادة 46 بلائحة المسابقات بعد اعتماد فوز الأهلى أمام الزمالك 2 /0 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر الخليج 365 نص المادة رقم 46 من لائحة لجنة المسابقات باتحاد الكرة، والتى على أساسها تمت معاقبة نادى الزمالك فى احداث مباراة القمة واعتباره مهزوما 2-0.

وتنص المادة على أن :" اذا اعتبر فريقا منسحبا واستكمال المسابقة تطبيق عليه الجزاءات التالية:

1 - توقيع عليه غرامات مالية طبقا لفئات المسابقات التى يحددها مجلس ادارة الاتحاد قبل بداية كل موسم.

2- خصم عدد 6 نقاط تعادل نقاط مباراة واحدة فوز من رصيده نهاية الموسم، بالإضافة إلى اعتباره مهزوما فى المباراة المنسحب منها ويعاد ترتيب الفريق نفسه ضمن الجدول النهائى للمسابقة.

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3- معاقبة كل من له صلة بقرار الإنسحاب طبقا لتقرير الحكم والمراقبين وللجنة المسابقات الحق فى الاستعانة بما تراه فى هذا الشأن لإستيضاح وأخذ القرار طبقا للائحة مع عدم الاخلال بحكم المادة 60 من هذه اللائحة ( الانسحاب من كاس مصر).

وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، اعتماد ما اتخذته إدارة المسابقات بشأن مباراة الأهلي والزمالك المؤجلة من الأسبوع الرابع لمسابقة الدوري الممتاز التي كان محددا لها يوم الإثنين الماضي وتخلف عنها فريق نادي الزمالك ، باعتبار الأهلي فائزا بالمباراة 2-0 مع خصم ثلاثة نقاط أخرى من رصيد الزمالك في نهاية موسم 2019-2020 ويعاد ترتيب الفريق نفسه ضمن الجدول النهائي للمسابقة، بالإضافة إلى توقيع غرامة مالية على نادي الزمالك قيمتها 200 ألف جنيه تسدد لخزينة الاتحاد خلال شهر من تاريخه.



وكانت إدارة المسابقات قد اعتبرت فريق الزمالك منسحبا من المباراة بناء على تقارير حكم ومراقب المباراة وإعمالا لنص المادتين 46 و 47 من لائحة المسابقات والبند 30 فقرة 2 من شروط ونظام المسابقة.