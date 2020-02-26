شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يحدد 14 مارس موعدا لمباراة الأهلى المؤجلة أمام إنبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حدد اتحاد الكرة يوم 14 مارس المقبل، موعدا لمباراة النادى الأهلى المؤجلة من الجولة الخامسة من بطولة الدورى العام الممتاز موسم 2019 /2020 ، أمام انبى.

وكان اتحاد الكرة قرر تقديم مباراة إنبي أمام الأهلي إلى يوم الأربعاء 22 يناير الماضى، بعد قرار الكاف بتأجيل مباراة الأهلي أمام النجم الساحلي التونسي إلى يوم 26 يناير بدلًا من إقامتها في يوم 24 من الشهر ذاته.

وأوضح اتحاد الكرة في بيان رسمي أنه تقرر تأجيل مباراة الأهلي أمام إنبي المحدد لها 22 يناير ضمن مسابقة الدوري الممتاز لموعد يحدد مع بداية الدور الثاني للمسابقة.

كما قرر اتحاد الكرة تأجيل مباراة الزمالك أمام المصري التى كان محددا لها 20 يناير الماضى، على أن يتم تحديد موعده الجديد في نفس الفترة التي ستشهد تحديد الموعد الجديد لمباراة الأهلي أمام إنبي.

وأشار اتحاد الكرة إلى أن ذلك القرار جاء اعتبارًا للتعديلات التي أجراها الاتحاد الأفريقي مؤخرا والتي ساهمت في زيادة الضغط على الأندية المصرية المشاركة في البطولات الأفريقية.

وأضافت الجبلاية في بيانها :"القرار جاء أيضًا انطلاقا من الشفافية التي يعتمدها الاتحاد في عمله ودعما للأندية المصرية المشاركة في البطولات الخارجية والتي تتسم مواقفها بالحساسية في تلك البطولات".

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وأعلنت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم انطلاق مباريات الدور الثاني ( الأسبوع الـ 18 ) اعتبارا من يوم 9 مارس المقبل ، كما حددت المسابقات يوم 5 مارس لإقامة مباراة طلائع الجيش وإنبي مقدما من الأسبوع 19 حتى لا يتعرض إنبي لضغط المباريات .

وأعلنت مواعيد مباريات الإسبوعين الـ19 و 20 ، فيما تعلن بقية مواعيد الأسابيع اللاحقة على ضوء موقف الأندية المصرية في البطولات الأفريقية.

يتقابل الأهلي مع سموحه يوم 11 مارس و الاتحاد السكندري مع الزمالك يوم 12 مارس المقبل فى الجولة الـ18 للدوري.

وتنطلق مباريات الدور الثاني للدوري يوم 9 مارس بمباراة الإسماعيلي و الجونة .

اتفق مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة مع مندوبة الاتحاد الدولى –فيفا- سارة سولي على تطبيق بند الـ8 سنوات في الانتخابات المقبلة لاختيار مجلس إدارة جديد يدير اتحاد الكرة لأربع سنوات مقبلة.

وبالتالي سيتم استبعاد أي عضو ينطبق عليه بند الـ8 سنوات من الانتخابات المقبلة ويعد أبرزهم سيف زاهر وخالد لطيف وأحمد مجاهد وعصام عبد الفتاح ممن تواجدوا في الانتخابات الماضية لمدة دورتين.

عقد مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني اجتماعا اليوم مع وفد مندوبة الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا سارة سولى في أحد فنادق القاهرة من أجل مناقشة التعديلات الخاصة بلائحة النظام الأساسي للجبلاية وتنظيم الانتخابات المقبلة للاتحاد.