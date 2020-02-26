الترجي يصطحب 22 لاعبًا لمواجهة الزمالك.. والطائرة تقلع متأخرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

أقلعت طائرة الترجي التونسي من تونس متوجهة نحو العاصمة المصرية القاهرة من أجل مواجهة الزمالك في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعدما تأخرت، واصطحب المدير الفني معين الشعباني 22 لاعبًا معه.

وقال الترجي التونسي عبر صفحته الرسمي على فيسبوك: "طائرة الترجي تقلع الآن من مطار تونس قرطاج نحو القاهرة بعد تأخير بأكثر من ساعة ونصف."

وتشهد قائمة الترجي استبعاد 3 لاعبين بداعي الإصابة، وهم؛ سامح الدربالي، طه ياسين الخنيسي، وعبدالقادر بدران، بينما دعم قائمته بماهر بالصغير.

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وتكونت قائمة الترجي من:

معز بن شريفة، رامي الجريدي، صدقي ديبشي، إيهاب مباركي، خليل شمام، محمد علي يعقوبي، محمد أمين توجاي، إلياس شيتي، شمس الدين الذوادي، محمد أمين مسكيني، حسين ربيعي، فوسيني كوليبالي ، فادي بن شوق، إبراهيم أوتارة، محمد علي بن رمضان، حمدو الهوني، عبد الرؤوف بن غيث ، كوامي بونسو ، محمد علي بن حمودة ، بلال بن ساحة، طيب مزيان ، ماهر بالصغير.

وتقام مباراة الزمالك والترجي بالقاهرة الجمعة المقبلة، على أن يكون لقاء العودة في السادس من مارس القادم بتونس.