في بتروسبورت.. صنداونز يستعيد ذكريات الفوز على الزمالك استعداداً للأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:
استعاد نادي صنداونز الجنوب إفريقي ذكريات الفوز على الزمالك في ملعب بتروسبورت بالقاهرة الجديدة قبل أيام من ملاقاة الأهلي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.
النادي الجنوب إفريقي نشر مقطعاً قصيراً للاعبين في تدريبهم الأول في مصر على استاد بتروسبورت استعداداً لمواجهة الأهلي يوم السبت المقبل على استاد القاهرة الدولي.
صنداونز أشار عبر "تويتر" إلى الذكريات السعيدة التي يجمعه بها ملعب بتروسبورت عندما فاز على الزمالك (2-1) في مجموعات دوري أبطال إفريقيا 2016 قبل أن يتوج باللقب في النهاية.
وفاز صنداونز على الزمالك عام 2016 في 3 مباريات متتالية، مرتين في المجموعة ذهاباً وإياباً، ومرة في ذهاب النهائي، وخسر العودة في برج العرب.
ويستعد الأهلي لاستضافة صنداونز في استاد القاهرة بحضور 30 ألف مشجع أحمر أملاً في تحقيق نتيجة تقرب بطل إفريقيا التاريخي من نصف النهائي.
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