تقرير.. 5 مباريات في شهر.. الأهلي والزمالك يتأهبان لضغط "مارس" الناري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- معتز عمرو:

أعلنت لجنة المسابقات التابعة للاتحاد المصري لكرة القدم عن جدول مباريات الدور الثاني من مسابقة الدوري المحلي.

ووضعت لجنة المسابقات مواعيد مباريات الدوري بمارس المقبل وحتى التوقف الدولي في ختام الشهر، وتم تحديد موعد أول ثلاث جولات من انطلاق الدور الثاني، إضافة إلى مؤجلات الأهلي والزمالك من مباريات الدور الأول.

وبعد تحديد مواعيد مباريات الدوري للشهر المقبل، سيعاني فريقا الأهلي والزمالك من ضغط المباريات خلال مارس، فلكل منهما ثلاث جولات تم تحديدها للدور الثاني، إضافة إلى أن كليهما سيلعب مباراة مؤجلة من حسابات الدور الأول، مع خوض مواجهة العودة من منافسات دور ربع النهائي من دوري أبطال أفريقيا.

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وسيخوض فريقا الأهلي والزمالك 5 لقاءات في مارس؛ ليلعب الفريق الأحمر 5 مباريات خلال 15 يومًا، بينما يخوض نادي الزمالك 5 مواجهات خلال 17 يومًا.

وستبدأ ارتباطات الأهلي في مارس بمواجهة العودة في دور الـ8 من دوري أبطال أفريقيا أمام صنداونز يوم 7-3 بجنوب أفريقيا، ثم ملاقاة سموحة يوم 11-3، ويليها مواجهة إنبي -المؤجلة من الدور الأول- يوم 14-3، يعقبها لقاءيّ الإنتاج الحربي وأسوان أيام 18 و21 مارس على الترتيب.

بينما سيبدأ الزمالك لقاءاته في مارس أمام الترجي التونسي بتونس يوم 6-3 في مباراة العودة من ربع نهائي البطولة الأفريقية، ثم ملاقاة الاتحاد السكندري يوم 12-3، يعقبها لعب الفريق الأبيض مع المصري يوم 15-3 في مباراة مؤجلة من الدور الأول، تليها مواجهة مصر المقاصة يوم 19-3، ثم مواجهة نادي مصر يوم 22-3.