محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن
أكد مصدر بالجهاز الفني للنادي الأهلي، أن وليد سليمان صانع ألعاب الفريق، لا يعاني من أي إصابة قوية.
ويستعد الأهلي لملاقاة صنداونز الجنوب أفريقي السبت المقبل في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.
وصرح مصدر بالنادي الأهلي لـ"الخليج 365" أن وليد سليمان لا يعاني من أي إصابة خطيرة، وما حدث في المران مجرد "التحام بسيط" مع أحد زملائه.
واختتم المصدر حديثه "كان هناك حماس في المران والتقسيمة من أجل الاستعداد القوي لمباراة صنداونز".
كانت هذه تفاصيل خبر مصدر يكشف لمصراوي: وليد سليمان لا يعاني أي إصابة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.