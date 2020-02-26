مصدر يكشف لمصراوي: وليد سليمان لا يعاني أي إصابة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن

أكد مصدر بالجهاز الفني للنادي الأهلي، أن وليد سليمان صانع ألعاب الفريق، لا يعاني من أي إصابة قوية.

ويستعد الأهلي لملاقاة صنداونز الجنوب أفريقي السبت المقبل في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وصرح مصدر بالنادي الأهلي لـ"الخليج 365" أن وليد سليمان لا يعاني من أي إصابة خطيرة، وما حدث في المران مجرد "التحام بسيط" مع أحد زملائه.

واختتم المصدر حديثه "كان هناك حماس في المران والتقسيمة من أجل الاستعداد القوي لمباراة صنداونز".