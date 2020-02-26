رسميًا.. اتحاد الكرة يعلن فوز الأهلي بالقمة وخصم نقاط من الزمالك في الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالقادر سعيد:

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم اعتبار النادي الأهلي فائزًا في مباراة القمة التي كان مقررًا لها أن تقام يوم الاثنين الماضي، وذلك لعدم حضور نادي الزمالك في ملعب ستاد القاهرة الدولي.

وعبر بيان رسمي على حسابه على "فيس بوك" أكد الاتحاد المصري لكرة القدم اعتبار الأهلي فائزًا بالقمة (2-0)، وخصم 3 نقاط من الزمالك بخلاف خسارته نقاط المباراة في نهاية الموسم.

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وتخلف الزمالك عن حضور قمة ستاد القاهرة بعد أن أعلن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك رفضه خوض المباراة، ثم أرسل حافلة تقل بعض الناشئين إلى ستاد القاهرة قبل أن تعود من منتصف الطريق إلى مقر الزمالك.

وأشار الاتحاد المصري لكرة القدم إلى أنه بعد انتهاء الموسم الحالي ستتم إعادة ترتيب نادي الزمالك بعد خصم 3 نقاط من رصيده النهائي، كما سيوقع عليه غرامة مالية قدرها 200 ألف جنيه تسدد للاتحاد خلال شهر بحد أقصى.

واستند الاتحاد المصري في قراره إلى المادتين 46 و47 من لائحة المسابقات، والبند 30 فقرة 2 من شروط ونظام المسابقات؛ ليتم اعتماد انسحاب الزمالك وخسارته القمة أمام الأهلي.