اتحاد الكرة يعلن موعد انطلاق مباريات الدور الثاني بالدوري.. واستثناء لإنبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أعلنت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، انطلاق مباريات الدور الثاني يوم 9 مارس المقبل (الأسبوع الـ18).

كما أعلنت اللجنة مواعيد مباريات الأسبوعين الـ19، والـ20، على أن يتم الإعلان عن بقية المواعيد في الأسابيع اللاحقة في ضوء موقف الأندية المصرية بالبطولات الأفريقية.

Advertisements

كما حددت المسابقات يوم 5 مارس لإقامة مباراة طلائع الجيش وإنبي مقدمًا من الأسبوع 19؛ حتى لا يتعرض إنبي لضغط المباريات وقد تحدد لمباراته المؤجلة مع الأهلي يوم 14 مارس.

وفيما يلي مواعيد المباريات: