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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:
أعلنت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، انطلاق مباريات الدور الثاني يوم 9 مارس المقبل (الأسبوع الـ18).
كما أعلنت اللجنة مواعيد مباريات الأسبوعين الـ19، والـ20، على أن يتم الإعلان عن بقية المواعيد في الأسابيع اللاحقة في ضوء موقف الأندية المصرية بالبطولات الأفريقية.
كما حددت المسابقات يوم 5 مارس لإقامة مباراة طلائع الجيش وإنبي مقدمًا من الأسبوع 19؛ حتى لا يتعرض إنبي لضغط المباريات وقد تحدد لمباراته المؤجلة مع الأهلي يوم 14 مارس.
وفيما يلي مواعيد المباريات:
كانت هذه تفاصيل خبر اتحاد الكرة يعلن موعد انطلاق مباريات الدور الثاني بالدوري.. واستثناء لإنبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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