جلسة بين كارتيرون وشيكابالا قبل مواجهة الترجي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد الهواري:

عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول بنادي الزمالك جلسة قصيرة مع محمود عبدالرازق "شيكابالا" صانع ألعاب الفريق للحديث عن دوره كقائد.

وخاض الفريق الأول تدريباته اليوم الأربعاء، استعدادًا لمواجهة الترجي التونسي يوم الجمعة المقبل في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

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وشهدت الجلسة حديث قصير بين كارتيرون وشيكابالا عن بعض الأمور الفنية قبل مواجهة الترجي.

كما شدد على دوره في تلك المرحلة كقائد للفريق للشد من أزر اللاعبين ومنح التعليمات لزملائه، والتأكيد على اعتباره عنصر من الجهاز الفني لمنح التعليمات لزملائه.

وخاض شيكابالا التدريبات اليوم بشكل طبيعي برفقة زملائه في إطار الاستعدادات لمواجهة الترجي التونسي المقرر لها يوم الجمعة المقبل في ذهاب دور الثمانية بمسابقة دوري أبطال افريقيا.