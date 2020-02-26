غدًا.. فاقوس مواليد 99 يستضيف دكرنس في دوري القطاعات

يستضيف فريق مركز شباب فاقوس مواليد ٩٩ فريق دكرنس فى تمام الساعة الثانية والنصف ظهرا غدا، فى إطار منافسات دورى قطاعات بحرى والقناه وسيناء المؤهل لدورى القطاعات على مستوى الجمهورية.

يدخل فاقوس اللقاء وعينة على ٣ نقاط

من أجل اعتلاء قمة الترتيب لتحقيق العلامه الكاملة.

يذكر أن شباب فاقوس قد حصد ٣نقاط من لقائه الأول الأحد الماضى أمام نجمة سيناء بهدف احمد حسن، فيما تعادل

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نادى دكرنس على ملعبه أمام نادى القناة.

حيث تستكمل الجوله الثانيه على النحو التالي:

يستضيف نادى القناه على ملعبه شقيقه نادى كهرباء الإسماعيلية ويستضيف نادى بدواى نجمة سيناء ويستضيف غزل دمياط بتروجيت.

يقود فاقوس فنيا طارق مرسي مدير فني ويعاونة حسام حرزو وصلاح الحضرى وصابر مسعود والسيد أبوالنجا مديرا للقطاع.