شاهد.. حازم إمام يرد غيبة الزمالك ويهاجم الأهرام الرياضي

رفض حازم إمام، كابتن نادي الزمالك السابق، غلاف مجلة الأهرام الرياضي، مطالبًا بضرورة مراجعة العنوان الذي لا يليق بحجم تاريخ نادي الزمالك، في ظل التتويج الأخير بلقبي السوبر الأفريقي أمام الترجي التونسي، والسوبر المحلي أمام الأهلي، خلال أسبوع واحد. والسوبر المحلي أمام الأهلي، خلال أسبوع واحد. وأكد "إمام"، عبر حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك": "عنوان الأهرام الرياضي مش ممكن يتقال علي اللعيبة الي كسبت سوبر أفريقي علي الترجي والسوبر المحلي علي الأهلي الكلام ده أرجو من المؤسسة العريقة مراجعة العنوان". اللعيبة الي كسبت سوبر أفريقي علي الترجي والسوبر المحلي علي الأهلي الكلام ده أرجو من المؤسسة العريقة مراجعة العنوان". وكان قد ألغيت مباراة الأهلي والزمالك مساء أمس الإثنين الماضي، ضمن منافسات المؤجلة من الجولة الرابعة للدوري، لعدم حضور فريق الزمالك إلى ستاد القاهرة.

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