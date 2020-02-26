ختام فاعليات مهرجان "يالا نلعب بينج بونج" برعاية وزارة والرياضة

حضر معتز عاشور رئيس الاتحاد المصري لتنس الطاولة فاعليات مهرجان "يالا نلعب بينج بونج" تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وإدارة السياحة الرياضة والاتحاد المصري لتنس الطاولة بأحد المولات التجارية بالطريق الصحراوى.

وحضر ايضا، هبة حامد عضو مجلس الإدارة، وعمرو الصيرفى نائب رئيس مجلس إدارة داندي ميجا مول، كما حضر أيضًا اللاعب أحمد صالح منتخب مصر لتنس الطاولة، بالإضافة إلى لاعب النادي الأهلي والمنتخب الوطني للتنس الطاولة السابق شريف الساكت، والنجم العالمي ابراهيم حمدتو لاعب منتخب مصر في البارا تنس

طاولة.

وشهد المهرجان حضور مجموعة من الفنانين ونجوم المجتمع عاشقي رياضة تنس الطاولة، أبرزهم طارق الدسوقي، وتم تنظيم بطولتين استعراضيتين بين لاعبي تنس الطاولة والجمهور بمجموع جوائز تصل إلى عشرة ألاف جنيها مقدمة من الشركات الراعية.

وعلى هامش المهرجان، تم تكريم شريف الساكت لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، تقديرًا لمشواره العظيم في تاريخ لعبة التنس طاولة على المستوى المحلي والدولي وأيضا البطل احمد صالح وإبراهيم حمتو والنجم طارق

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الدسوقى.

وصرح محمد عادل حسنى رئيس مجلس إدارة شركة رويال للاستثمار والتسويق الرياضى بأن الهدف من التعاون مع مول تجاري بدعم من الاتحادات الرياضية للألعاب الفردية هو الارتقاء بمستوى الألعاب الفردية وزيادة رقعة انتشارها بين الشباب وأيضًا تعريف أبطالها وإنجازاتهم للشعب المصرى مما سيكون له الأثر الأكبر فى تسويق هؤلاء الإبطال وتوفير الدعم اللائق لهم لمواصلة تحقيق الإنجازات و الانتصارات العالمية و الأوليمبية باسم مصر.

كما صرح عمرو الصير فى نائب رئيس مجلس إدارة المول انه سعيد بنجاح الفعاليات الرياضية للألعاب الفرديه وذلك لأنها المرة الأولى فى مصر و أفريقيا و الشرق الأوسط أن يستضيف مول تجارى مثل هذه الفعاليات لنشر الألعاب الفردية وتعريف المجتمع بابطالها.