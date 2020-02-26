بايرن ميونخ يتلقى ضربة موجعة بعد ثلاثية تشيلسي

أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني مساء اليوم الأربعاء، إصابة لاعبه الألماني ليفاندوفيسكي عقب الفوز على تشيلسي بثلاثية دون رد، مساء أمس الثلاثاء، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافساتدور ال16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.
وقال الجهاز الطبي للفريق الألماني بايرن ميونخ، إن ليفاندوفيسكي سيغيب عن الملاعب لمدة أربعة أسابيع بعدأن تعرض ؤلأصابة في ركبته أثناء مباراة أمس أمام تاشيلسي.
والجدير بالذكر أن ليفاندوفيسكي قد شارك في الفوز على تشيلسي في عقر داره ملعب ستامفورد بريدج مساء أمس بتسجيله الهدف الثالث لفريقه، في اللقاء الذي انتهي بفوز البافاري بثلاثية نظيفة.
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