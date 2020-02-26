تعرف على غيابات ريال مدريد ومانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا

ينتظر عشاق الكرة العالمية مواجهة مثيرة بين ريال مدريد الإسباني ومانشستر سيتي الإنجليزي، التي يغيب عنها نجوم كبيرة من كلا الفريقين بداعي الإصابة ولأسباب فنية، في المباراة التي تجمع بينهما مساء اليوم الأربعاء، علي ملعب سانتياجو بيرنابيو معقل الملكي، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

غيابات ريال مدريد

ويغيب عن قائمة ريال مدريد للمباراة كلا من البلجيكي إيدين هازارد بداعي الإصابة، وماركو أسينسيو لنفس السبب،

كما يغيب البرازيلي الشاب رودريجو لأسباب فنية، ماريانو دياز، ناتشو فرنانديو، إبراهيم دياز، وخاميس رودريجيز.

غيابات مانشستر سيتي

وبالنسبة لقائمة مانشستر سيتي يغيب عنها الألماني ليروي ساني بداعي الإصابة، ليواجه بيب جوارديولا المدير الفني للسيتي، فريق ريال مدريد بالقوي الضاربة لديه.

وكان قد أعلن مساء أمس بيب جوارديولا قائمة فريقه التي ستخوض مباراة اليوم، والتي جاءت

حراسة المرمى: تيبو كورتوا، أريولا، ألتوبي

خط الدفاع: داني كارفاخال، سيرجيو راموس، رافاييل فاران، إيدير ميليتاو، مارسيلو، فيرلاندي ميندي.

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خط الوسط: كاسيميرو، توني كروس، لوكا مودريتش، إيسكو وفيدريكو فالفيردي.

خط الهجوم: كريم بنزيما، جاريث بيل، لوكا يوفيتش، لوكاس فاسكيز، فينيسيوس جونيور.

كما أعلن بيب جوارديولا مساء أمس أيضًا قائمة فريقه مانشستر سيتي والتي جاءت كالتالي:-

حراسة المرمى: إيدرسون، برافو، كاراسون

خط الدفاع: ووكر، ستونز، زيتشينكو، لابورت، ميندي، كانسيلو، أوتاميندي، جارسيا

خط الوسط: جوندوجان، رودريجو، دي بروين، برناردو سيلفا، دافيد سيلفا، فرناندينيو، رياض محرز، فيل فودين

خط الهجوم: رحيم ستيرلينج، جيسيوس، سيرجيو أجويرو